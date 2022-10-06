Skandal iddia: Eşimin cenazesini kaçırdılar

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Trabzon Beşikdüzü’ndeki polis lojmanlarında, 20 Eylül’de silah sesi duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, Polis Memuru İlknur Erim Bahadır’ı (45) başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekibi, Bahadır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 1 çocuk annesi polisin yanında tabancası ve 1 boş kovan bulundu. Soruşturmada, Bahadır’ın tabancasıyla hayatına son verdiği ortaya çıktı.

‘DEFİN YERİ’ TARTIŞMASI

Bahadır’ın ailesi kente gelip cenazeyi memleketleri Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde defnetmek isteyince iki aile arasında tartışma çıktı. Anlaşmazlık nedeniyle 2 gün gasilhanede bekletilen cenaze, daha sonra götürüldüğü Ereğli’de toprağa verildi. Cenazenin eşinin ailesi tarafından usulsüz alınıp götürüldüğünü öne süren Ahmet Bahadır’ın, sorumluların tespiti ve cezalandırılması talebiyle suç duyurusunda bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı.

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‘ONUN SAHİBİ OĞLU’

Eşiyle boşanma aşamasında olduklarını belirten Ahmet Bahadır, “Ama bir husumetimiz yoktu. Son zamanlarda da barışmıştık. Eşimin ailesi cenazeyi almak istedi ama biz hâlâ eşiz, evliyiz. Cenaze o yüzden hukuken benim hakkım. Sonuçta oğlum annesini sorduğu zaman getireceğim bir yer, sarılacağı bir toprak olması lazım. Bu cenazenin sahibi ne eşimin ailesi ne de benim. Cenazenin sahibi oğludur. Önce ‘Tamam burada defnedelim’ dediler. Beni kandırdılar, cenazeyi gasilhanenin arka kapısından usulsüz bir şekilde kaçırdılar. Nasıl oldu, anlayamadım; şikâyette bulundum” dedi.





9 yaşındaki oğluna annesini sorduğu zaman cevap veremediğini söyleyen Ahmet Bahadır, “Eşimin mezarı burada boş kaldı. Ben cenazemi istiyorum. Eşimin cenaze namazını bile burada kılamadık. Eşimin burada da sevenleri vardı. Mezar şimdi burada açık. Oğluma ‘Anne’ dediği zaman verecek cevabım yok. Annesinin mezarı 12 saat uzakta. Oğlum karnesini aldığı zaman ya da özel günlerinde gelip annesine anlatsın istiyorum. Cenazemiz buraya, ait olduğu yere gelsin, eşimin açık kalan mezarı kapansın istiyorum” diye konuştu.