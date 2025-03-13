×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Skandal hareketleriyle gündem olmuştu... Hastalara biber gazı sıkan doktor için 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Güncelleme Tarihi:

#Doktor#Hastane#Üsküdar
Skandal hareketleriyle gündem olmuştu... Hastalara biber gazı sıkan doktor için 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 12:24

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde doktor Okan Kemal Kaplan'ın personele silah gösterdiği, hastalara biber gazı sıkıp, elektro şok cihazıyla korkuttuğu görüntüler hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş ve görüntüler tepkilere neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden doktor için, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Haberin Devamı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin görev yaptığı Üsküdar Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Bölümü'nde bir odada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler söylemesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

"İLAÇ ETKİSİNDEYDİM"

Soruşturma aşamasında savunması alınan şüpheli doktor Okan Kemal Kaplan, ilaç etkisinde olması nedeniyle yaşanan olayı ve sarf ettiği sözleri hatırlamadığını belirtti.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Kaplan'ın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturucu delil elde edildiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.  

Haberin Devamı

Skandal hareketleriyle gündem olmuştu... Hastalara biber gazı sıkan doktor için 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

HASTALARA BİBER GAZI SIKMIŞTI

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde doktor Okan Kemal Kaplan'ın personele silah gösterdiği, hastalara biber gazı sıkıp, elektro şok cihazıyla korkuttuğu görüntüler hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaplan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğinin de ihbar edilmesi üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Skandal hareketleriyle gündem olmuştu... Hastalara biber gazı sıkan doktor için 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen doktor Kaplan'ı gözaltına almıştı.

Şüpheli doktorun ikametinde ve aracında yapılan aramada, 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doktor#Hastane#Üsküdar

BAKMADAN GEÇME!