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Bülent TATOĞULARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 10:46 | Son Güncelleme:

Skandal görüntülerin cezası belli oldu!

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Skandal görüntülerin cezası belli oldu!
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Antalya'da, kısa süre önce elinde içki dolu bardakla motosiklet kullandığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanan, sonrasında ise bira kutusuyla motosiklette görüntülenen Abdulrıza I.'ya (41), 2 bin 605 TL para cezası kesildi.

Antalya'da geçen günlerde Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda elinde içki dolu bardakla motosiklet kullanan Abdulrıza I., başka bir araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmiş, görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalanan sürücüye toplam 2 bin 605 TL para cezası uygulanmıştı. Bu kez yine motosiklet üzerinde bira kutusuyla görüntülenen Abdulrıza I., Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı radar ekipleri tarafından yeniden yakalandı. Abdulrıza I.'ya, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak ve 'kask takmamak' suçlarından toplam 2 bin 605 TL para cezası uygulandı.

Skandal görüntü Bu kez de bira kutusuyla yakalandı...
Skandal görüntü! Bu kez de bira kutusuyla yakalandı...
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