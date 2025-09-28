×
Gündem Haberleri

Skandal görüntülere jet müdahale

Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 07:00

İstanbul Valiliği, çeşitli sosyal medya mecralarında “Marmaris’teki görüntüler İstanbul’a sıçradı” başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı açıkladı.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu işletmenin Fatih Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi’nde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

120 BİN TL CEZA KESİLDİ

“Görüntüdeki şahıs H.Ç., cumhuriyet savcısı talimatıyla müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmıştır. Adreste faaliyet gösteren işletme, ilgili birimler tarafından denetlenmiştir. Denetimler sonucunda işletmeye nargile sunumu ve açık alkol sunumundan dolayı toplamda 120 bin 482 lira idari para cezası uygulanmıştır. Söz konusu işletmenin daha önce Fatih Belediyesi zabıtası tarafından amaç dışı faaliyet nedeniyle 1 ve 7 gün süreyle kapatıldığı belirlenmiş olup, aynı işletmenin üçüncü kez ruhsat hilafına faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu işyerine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı, 26 Eylül tarih ve 26440 sayılı Başkanlık Onayı ile iptal edilmiştir. Ruhsat iptaline istinaden işyeri, 26 Eylül tarihinde saat 19.05 itibarıyla faaliyetten men edilmiştir.”

