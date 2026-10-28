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Skandal görüntüler! Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret eden öğretmen tutuklandı

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#Balıkesir#Türk Bayrağı#Atatürk'e Hakaret
Skandal görüntüler Türk bayrağına ve Atatürke hakaret eden öğretmen tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 12:40

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret içerikli paylaşım yapan öğretmen tutuklandı.

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Sosyal medya hesabında Türk bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MHP İl Başkan Yardımcısı avukat Oğuzhan Kaçıcı, Edremit Adliyesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun takipçisi olduklarını söyledi.

"BU BAYRAK VE ATA'MIZ SAHİPSİZ DEĞİL"

Zanlının tutuklandığını belirten Kaçıcı, "Bu iş burada bitmedi. Bu işin hukuki ve mesleki anlamda takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu vatan, bu bayrak ve Ata'mız sahipsiz değildir." diye konuştu. 

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Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Edremit ilçesindeki okulda görev yapan bir öğretmenin sosyal medya hesabında Türk bayrağına ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren kabul edilemez paylaşımlar yaptığının tespit edildiği, kaymakamlık tarafından görevden uzaklaştırılan kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

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#Balıkesir#Türk Bayrağı#Atatürk'e Hakaret

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