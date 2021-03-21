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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 21.03.2021 - 17:20 | Son Güncelleme:

Skandal görüntüler... Sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı

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Skandal görüntüler... Sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı

Şanlıurfa’da, Aziz Ç. isimli şahsın sosyal medyada paylaştığı küçük kıza tokatlayıp ayağını yıkattığı görüntüler büyük tepki topladı. Aziz Ç., 'Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Aziz Ç., yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp, sigara içirdiği ve ayaklarını yıkattığı görüntüleri 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. Aziz Ç.'nin paylaştığı görüntülere sosyal medya kullanıcılar tepki gösterdi.

Skandal görüntüler... Sosyal medyada paylaştı Tepki yağdı

Gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırarak açıklama yapan Aziz Ç., "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" dedi.

Güvenlik güçlerinin görüntülerle ilgili başlattığı belirtildi.

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