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Haber Giriş: 05.04.2020 - 15:33,Son Güncelleme:/

Skandal görüntüler! Ortalık bir anda karıştı…

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Karabük’te sokak ortasında tartışan iki kişi sosyal mesafe yasağına rağmen kavgaya tutuştu. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran iki kişiyi bekçiler güçlükle ayırdı.

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe yasağına dahi aldırış etmeden Kemal Güneş Caddesi üzerinde tartışan iki kişi bir anda tekme ve yumruklarla birbirine saldırmaya başladı. Bu sırada cadde üzerinde bulunan iki bekçi şahıslara müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Şahıslardan biri ise eline aldığı çöp kovası kapağını fırlattı. Vatandaşların da araya girmesi ile şahıslar güçlükle ayrılarak uzaklaştı.

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