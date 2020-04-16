Skandal görüntü! Uyarıları dinlemediler

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DHA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 14:32,Son Güncelleme:

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Trabzon'da Corona Virüs tedbirlerini hiçe sayan yaklaşık 20 kişilik grup, yol ortasında meşale yakıp kolbastı oynadı.

Corona Virüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları yapılırken, Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi’nde iki gün önce gençlerden oluşan yaklaşık 20 kişilik grup, sokak ortasında meşale yaktı.

Bir otomobilin bagajına yerleştirdikleri ses sistemi ile yüksek sesle müzik açan grup, kolbastı oynadı. Sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş altı çocukların da olduğu grup, Trabzonspor Marşı’nı söyledi. Yaklaşık bir saat süren eğlenceye çevre sakinleri de balkonlardan ve camlardan ‘bravo’ diye bağırarak destek verdi.

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