Skandal görüntü! Bu kez de bira kutusuyla yakalandı...

Antalya'da geçen günlerde Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda elinde içki dolu bardakla motosiklet kullanan Abdulrıza I., başka bir araçtaki kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri Abdulrıza I.'ya ulaşarak, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak ve 'kask takmamak'tan toplam 2 bin 605 TL para cezası uyguladı. Abdulrıza I., ifadesinde iş çıkışı eğlence olsun diye böyle bir hareket yaptığını söyledi.

Abdulrıza I., bu kez yine motosiklet üzerinde bira kutusuyla görüntülendi. Seyir halinde olan otomobilden vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde Abdulrıza I.'nın, kasksız ve tek eliyle motosikleti kullandığı, diğer elinde ise bira kutusunun olduğu görüldü. Kayda alan kişinin, Abdulrıza I.'ya "Dayı poz ver poz. Ekstrayla gidiyor" sözleri görüntülere yansıdı.