Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Skandal görüntü! 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdi, polis çocuğuyla birlikte kayıplara karışan anneyi arıyor

#Aydın#Çocuk#Sigara
Skandal görüntü 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdi, polis çocuğuyla birlikte kayıplara karışan anneyi arıyor

Aydın'da Melisa S.'nin (23), oğlu S.T.'ye (2) sigara içirdiği görüntüler ortaya çıktı. Polis, görüntüyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine çocuğuyla ortadan kaybolan Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi.

Haberin Devamı

Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S., iddiaya göre 'uyuşturucu kullanmak ve satmak' suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen dini nikahla birlikte yaşadığı Serhat Taşlı'dan (28) olan oğluna evine gelen 1'i kadın 2 arkadaşının yanında sigara içirdi.

Melisa S.'nin arkadaşı, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ardından da Taşlı'nın kız kardeşiyle paylaştı. Serhat Taşlı'nın kız kardeşi ise görüntülerle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip suç duyurusunda bulundu.

Skandal görüntü 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdi, polis çocuğuyla birlikte kayıplara karışan anneyi arıyor

Görüntüler üzerine savcılık soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ancak Melisa S. evinde bulunamadı. Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi. Polis, Melisa S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Haberin Devamı

3 YAŞINDAKİ KUZENİNE CANLI YAYINDA ZORLA SİGARA İÇİRMİŞ, GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

2 yıl önce de Betül Aşçı, yayınladığı görüntülerle infiale neden olmuştu. Kucağında oturan 3 yaşındaki kuzenine canlı yayında zorla sigara içiren Aşçı, argo ve küfürlü konuşmalarıyla da tepki çekmişti.

Gözden Kaçmasın

Kuzenine zorla sigara içirmeye çalıştı Uzmanlardan da tepki gecikmedi: Bunun adı istismarKuzenine zorla sigara içirmeye çalıştı! Uzmanlardan da tepki gecikmedi: Bunun adı istismarHaberi Görüntüle

AKILALMAZ OLAY! BEBEĞİNE ALKOL İÇİRİP FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMIŞTI

Yine 2020 yılının Aralık ayında İstanbul Kartal'da bir annenin, 1,5 yaşındaki çocuğuna alkol içirdiği anların fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması infiale neden olmuştu. Elinde alkol şişesi ve sigara ile resimleri çekilen 1,5 yaşında bebek, babasının şikayeti üzerine annesinden alınarak devlet korumasına alınmıştı.

Gözden Kaçmasın

Akılalmaz olay Bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştıAkılalmaz olay! Bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştıHaberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Çıldırtan görüntü Küçük çocuğa sigara ve alkol içirdilerÇıldırtan görüntü! Küçük çocuğa sigara ve alkol içirdilerHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Çocuk#Sigara

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi? 'Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı'

#Johnny Depp
Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı

Sosyal medyayı ikna etti, peki ya jüriyi? 'Ne olursa olsun Johnny Depp kazandı'

#Johnny Depp
Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık