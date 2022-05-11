Skandal görüntü! 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdi, polis çocuğuyla birlikte kayıplara karışan anneyi arıyor

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Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S., iddiaya göre 'uyuşturucu kullanmak ve satmak' suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen dini nikahla birlikte yaşadığı Serhat Taşlı'dan (28) olan oğluna evine gelen 1'i kadın 2 arkadaşının yanında sigara içirdi.

Melisa S.'nin arkadaşı, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ardından da Taşlı'nın kız kardeşiyle paylaştı. Serhat Taşlı'nın kız kardeşi ise görüntülerle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip suç duyurusunda bulundu.

Görüntüler üzerine savcılık soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ancak Melisa S. evinde bulunamadı. Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi. Polis, Melisa S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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3 YAŞINDAKİ KUZENİNE CANLI YAYINDA ZORLA SİGARA İÇİRMİŞ, GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

2 yıl önce de Betül Aşçı, yayınladığı görüntülerle infiale neden olmuştu. Kucağında oturan 3 yaşındaki kuzenine canlı yayında zorla sigara içiren Aşçı, argo ve küfürlü konuşmalarıyla da tepki çekmişti.

AKILALMAZ OLAY! BEBEĞİNE ALKOL İÇİRİP FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMIŞTI

Yine 2020 yılının Aralık ayında İstanbul Kartal'da bir annenin, 1,5 yaşındaki çocuğuna alkol içirdiği anların fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması infiale neden olmuştu. Elinde alkol şişesi ve sigara ile resimleri çekilen 1,5 yaşında bebek, babasının şikayeti üzerine annesinden alınarak devlet korumasına alınmıştı.

Gözden Kaçmasın Akılalmaz olay! Bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı Haberi Görüntüle