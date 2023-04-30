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Skandal ağır cezaya taşındı

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#Akademisyen#Cinsel Saldırı #Konya Selçuk Üniversitesi
Skandal ağır cezaya taşındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 07:00

Kadın akademisyen Ö.H.’nin, 2 yıl boyunca Prof. Dr. H.S.Ç.’nin “cinsel saldırı, tehdit, hakaret, şantajlarına” maruz kaldığını belirten şikâyet dosyası 3 yıl sonra ağır ceza mahkemesine taşındı.

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Konya Selçuk Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan akademisyen Ö.H., aynı bölümde bölüm başkanı ve öğretim üyesi olan Prof. Dr. H.S.Ç.’nin 2 yıl boyunca “tehdit, şantajla” kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Üniversiteyi karıştıran, “cinsel saldırı, tehdit, hakaret, şantaj” suçlamaları 3 yıl sonra ağır cezaya taşındı. Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın iddianamesinde Prof. Dr. H.S.Ç.’nin, “kamu görevinin sağladığı nüfusu kötüye kullanarak nitelikli cinsel saldırı, zincirleme suç kapsamında cinsel taciz, tehdit ve şantaj” suçları işlediği belirtildi. Akademisyen Ö.H.’yi “müstehcen fotoğraflarını paylaşmakla tehdit ettiği, şantaj ve hakaretlerde bulunduğu” 30 sayfalık WhatsApp yazışmaları da dava dosyasına girdi. Profesör, farklı suçlardan 25 yıldan başlayacak ağır ceza istemiyle yargılanacak.

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DELİLLERİ KARATMAYA GİTTİ

Mağdur akademisyenin bulunduğu ortamdan uzaklaşmak, baskılardan kurtulmak için iş başvurularında bulunduğu, bunun da anlatımlarını desteklediğini belirten 3 Nisan 2023 tarihinde mahkemeye gönderilen iddianamede, “Şüphelinin kullandığını beyan ettiği cep telefonunun incelemesinde daha önce bu telefonu kullanmadığının belirlendiği, mağdurun iddialarını doğrulayan mesaj kayıtlarını ortadan kaldırdığı, şüphelinin bu davranışlarının ise delil karatma ve gizlemeye yönelik olduğu açıktır” ifadeleri kullanıldı. İddianamede, Prof. Dr. H.S.Ç.’nin, akedemisyen kadın Ö.H.’ye gönderdiği mesajlara da yer verildi. 

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#Akademisyen#Cinsel Saldırı #Konya Selçuk Üniversitesi

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