Şizofren Ne Demek? Şizofren Nedir? Şizofren Kime Denir

Şizofreni, yaşam boyu devam eden ancak bazı tedavilerle kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip olan kişilerin insan ilişkilerinde değişen seviyelerde sorun yaşadığı görülür.

Şizofren Ne Demek?

Şizofren; kişinin gerçeklik algısını, günlük davranışlarını ve düşüncelerini çarpıtarak değiştiren psikiyatrik bir hastalıktır. Ciddi bir rahatsızlık olan şizofreni de hastanın gerçek ile bağlantısının koptuğu, ailesi ve diğer tanıdıklarıyla da ilişkilerinin bozulduğu görülmektedir. Şizofreni tedavisi, yaşam boyu devam ettirilmekte ve davranışların bir kısmı kontrol altında tutulmaktadır. Doğru tedavi ile şizofreni hastaları, hayatlarına sıradan bireyler gibi devam edebilmektedir.

Şizofren Nedir?

Şizofren, herhangi bir kişide ortaya çıkma ihtimali bulunan bir davranış bozukluğudur. Bu hastalığı neyin tetiklediği tam olarak belirlenemese de; kimyasal bozukluklar, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin etkilerinden bahsedilir. Bu konuyla ilgili yapılan bazı çalışmalar şizofren olarak tabir edilen bireylerin merkezi sinir sistemi yapısının normal insanlardan farklı olduğunu göstermiştir. Bu sebeple, bilim dünyasında yer alan bir kısım insan şizofreniyi bir beyin hastalığı olarak kabul etmektedir.

Şizofren Kime Denir?

Şizofreni teşhisi konan hastalar toplum içerisinde şizofren olarak isimlendirilir. Bu kişilerde hastalık sebebiyle bazı semptomlar gözlenmekte ve bunların en yaygın olanları aşağıdaki gibi listelenmektedir.

- Çabuk düşünce değiştirmek.

- Karar vermede güçlük çekmek.

- Daireler çizerek yürümek.

- Temizlik alışkanlığı edinmemek.

- Anlamsız kelimeler ve cümleler kurmak.

- Gerçekliği olmayan olaylara inanmak.

- Halüsinasyon görmek.

- Sıradan ses ve görüntüleri anlamamak.