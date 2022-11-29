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‘Şizofren dememiştir’

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#Ekrem İmamoğlu#Canan Kaftancıoğlu#İBB
‘Şizofren dememiştir’
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 07:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kendisine ‘şizofren’ dediği iddialarına yönelik, “Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri söylememiştir diye düşünüyorum” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB Meclisi’ndeki bütçe görüşmeleri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi halinde görevi kabul edip etmeyeceği yönündeki soruları, “Ula size ne? Zaten 6’lı masa bu konuyu etkin bir biçimde çalışıyor. Tarihi bir anayasa önerisi sunuldu. Bu çok önemli bir konu” diye espriyle geçiştirdi. İmamoğlu, Kaftancıoğlu’nun kendisine yönelik söylediği iddia edilen “Şizofren” sözü için de “Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

STADYUMA ÖZEL SEFER

İmamoğlu, AK Parti tarafından Galatasaray Nef Stadyumu’nda önceki gün düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı buluşmaya özel metro seferleri düzenlendiği eleştirileri hatırlatılınca da şunları söyledi: “Biz, her demokratik buluşmaya sonsuz katkı veririz. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi bizden salon istesin, yerlerimizi vermeyi kendimize vazife ediniriz. İsteyen her siyasi partiye bu katkıyı sunuyoruz. Mensubu bulunduğum partiye bu imkânı sunmakla, başka bir partiye sunmak arasında fark görmem. Onun için yapılan hizmeti, arkadaşlarım adına tebrik ediyorum.”

 

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#Ekrem İmamoğlu#Canan Kaftancıoğlu#İBB

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