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ANKARA/DHA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi” denildi.

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