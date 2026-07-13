‘Sızıntı’da gerekçeli karar: Amaç devleti yıpratmak

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılında FETÖ’nün medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven’e bilgi ve belge sızdırıldığı iddiasıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Serkan Dinçer ve Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütüne yönelik operasyonu yapan eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Dinçer’e 6 yıl 10 ay 15 gün hapis, diğer polislere ise beraat çıkmıştı.