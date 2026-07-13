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‘Sızıntı’da gerekçeli karar: Amaç devleti yıpratmak

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#FETÖ#Sızıntı#DAVA
‘Sızıntı’da gerekçeli karar: Amaç devleti yıpratmak
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 07:00

FETÖ firarisi Cevheri Güven’e bilgi sızdırdıkları iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, ‘örgüt üyeliği’nden cezalandırılan polis Serkan Dinçer’in Güven’e bilgi aktararak sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kurumlarını yıpratmayı amaçladığı belirtildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılında FETÖ’nün medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven’e bilgi ve belge sızdırıldığı iddiasıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Serkan Dinçer ve Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütüne yönelik operasyonu yapan eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Dinçer’e 6 yıl 10 ay 15 gün hapis, diğer polislere ise beraat çıkmıştı.

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#FETÖ#Sızıntı#DAVA

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