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Sizin gibi anne baba olmaz olsun... Engelli oğullarını dakikalarca dövdüler

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#Kocaeli#Gebze#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sizin gibi anne baba olmaz olsun... Engelli oğullarını dakikalarca dövdüler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 07:00

Anne S.Ç. ile baba M.Ç. engelli oğulları H.K.Ç.’yi apartman merdivenlerinde acımasızca dövdü. Tepki çeken olay sonrasında anne ve baba gözaltına alındı.

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde anne S.Ç. ve baba M.Ç., oturdukları apartmanın merdiveninde engelli oğulları H.K.Ç.’yi dakikalarca dövdü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.Ç., H.K.Ç.’ye tekme atıp ardından ayağındaki terliği alarak defalarca vurdu. Bu sırada H.K.Ç. çığlık atıp yardım isterken, annesi S.Ç. geldi. S.Ç. de H.K.Ç.’nin başına tekmeyle vurdu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından anne ve baba, önceki gün gözaltına alındı.

Sizin gibi anne baba olmaz olsun... Engelli oğullarını dakikalarca dövdüler

‘DEVLET KORUMASINA ALDIK’

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Engelli bir çocuğun anne ve babasının şiddetine maruz kaldığına yönelik ihbarın ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından engelli çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine de müdahil olarak şiddet uygulayan şahısların gereken cezayı almasının yakın takipçisi olacağız” denildi.

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#Kocaeli#Gebze#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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