Sizin çöpünüz bir başkasının arabası olabilir… Hurdadan araç yapıyorlar!

Gana'nın başkenti Akra'da yaşayan 19 yaşındaki Kelvin Odartei Cruickshank, 10 yaşından beri makine yapımına tutkuyla bağlı. Elektrikli süpürge, robot, araba gibi prototip veya mikro makineler yaparak işe başlayan Cruickshank, birkaç yıl önce daha büyük bir ürün tasarlamak istedi ve sıfırdan bir otomobil yapmak için kolları sıvadı.

Yalnızca 200 dolara mal olan hurda malzemeleri kullanarak iki kişilik bir otomobil tasarladı. 3 yılda inşa etmeyi başardığı otomobilde, finansal kısıtlamalar nedeniyle araçlarda normalde olmayan hurda metal ve parçalar kullandı.

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Cruickshank, New York Times'a yaptığı açıklamada, “Param yoktu. Bu yüzden hurda malzeme toplamam gerekiyordu. Cebimde yemek alacak kadar param olduğunda da bunu arabaya malzeme satın almak için kullandım” diye konuştu.

19 yaşındaki Cruickshank, otomobilinin gövdesini inşa etmek için motor parçaları, nakliye konteyneri panelleri ve demir çubuklar kullandı. İçinde ahşap bir gösterge paneli bulunan aracın motoru ise bir motosiklet e ait.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kelvin Cars Gh (@kelvincars_gh)'in paylaştığı bir gönderi

Cruickshank yaptığı şeyi büyük bir başarı olarak gördüğünü belirterek, "Tam istediğim gibi çalışıyor. Bir öğrenci olarak, önümüzdeki beş yıldaki amacım kendimi daha fazla eğiterek bilgimi ilerletmek ve daha fazla icadı gerçeğe dönüştürmek” dedi.

Hurda malzemelerden araç yapma fikri kulağa çok ilginç ve bir o kadar da zor geliyor. Dünyada bu arabaların pek çok örneği bulunuyor. Türkiye’de de tıpkı Ganalı Kelvin Odartei Cruickshank gibi çok az maliyetle kendi otomobilini kendi yapan yaratıcı tamirciler var.

Hurdadan, ahşaba etraftan topladıkları basit malzemelerle kendi araçlarını tasarlayan ustalar, hikayelerini hurriyet.com.tr’ye anlattı…

‘5 BİN TL’YE ELEKTRİKLİ ARAÇ YAPTIM’

Yusuf Yılmaz

Küçükken tek isteğim bir arabamın olmasıydı ve sürekli oyuncak arabaları bozup yeniden yapmaya çalışıyordum. Şu an demir doğrama işi yapıyorum ve işim esnasında bir arabaya ihtiyacım vardı. Bu konuda merakım ve yükselen araç fiyatlarının da etkisiyle kendi aracımı yapma kararı aldım. İnternetten konu ile ilgili videolar izlemeye başladım. İnsanların kendi araçlarını yaptıklarını görerek daha da heveslendim ve kendi elektrikli aracımı yapmak için parçaları toplamaya başladım. Akü ve motor hariç araç için kullandığım plastik, cam ve demir gibi malzemeleri etraftan topladım. Başta taslağını oluşturduğum aracı her geçen gün imkanlarım doğrultusunda daha da geliştirdim.

Saatte 35 kilometre yol alan ve 7 saatte şarjı dolan aracımı her gün işe gidip gelirken kullanıyorum. Aracı neden elektrikli yaptığımı soranlar oluyor. Hem çevre kirliliğine sebep olmamak hem de mazot tasarrufu yapmak için aracımı elektrikli olarak tasarladım. Aracım yolda giderken herkesin ilgisini çekiyor ve beğenisini topluyor. Ben ise toplamda 5 bin TL’ye yaptığım aracımın haklı gururunu yaşıyorum.

DIŞ MALZEME AHŞAPTAN

Umut Uzunlar

Küçüklükten beri bir araba yapma hayalim vardı ama uzun süre hayal olarak kaldı. Birkaç yıl önce elimde bir adet araç motoru vardı ve bu motor hayalimi gerçekleştirmem için kolları sıvamamı sağladı. Bu doğrultuda kardeşimden de yardım aldım ve Mayıs ayında başladığımız aracı Ekim ayında bitirdik. Başta dış malzemesini ahşaptan yaptım ve sezon boyunca köydeki fındık bahçemde kullandım. Ancak dış malzeme Karadeniz’in şartlarına pek uygun değildi ve yağmur gibi etkenler sebebiyle çürümeye başladı. Taktığım motor da aracı taşımamaya başlayınca hayallerimin son bulmasına gönlüm razı olmadı ve derhal çalışmalara başladım.

Geçen sene mayıs ayında aracı komple söktüm ve daha güçlü bir motor taktım. Dayanıklı olmayan dış malzemesini de suya dayanıklı olan alüminyum ile değiştirdim ve 12 günlük yoğun çalışmam sonucu aracı baştan tasarladım. Tamamen hobi amacıyla yaptığım bu aracı trafiğe çıkamadığı için artık evimin garajında tutuyorum.

O KADAR BEĞENİLDİ Kİ ALICISI ÇIKTI

Regaip Kuğu

Arabalara oldum olası merakım vardı. Ben de boş vakitlerimi değerlendirmek istedim ve bir araba tasarlamaya başladım. Araba yapmak istememin en büyük sebeplerinden biri de Giresun’da yaşıyor olmam ve fındık bahçelerimin olması. Fındık bahçelerinde rahatça gezebileceğim bir araca ihtiyacım vardı.

Aracı hurda olarak aldım, her yerini söktüm ve sıfırdan tasarladım. Parçaların çok büyük bir kısmını, dışının ise tamamını kendim yaptım. Arabanın dış görünüşünün tasarımı da tamamen bana ait. Muayeneden geçen bir araç ne ise benim yaptığım da aynı o. Sileceklerinden uzun kısa farlarına, siren lambalarına kadar her şey tam. Aracı yapmak 6 ay sürdü.

Aracım tam bir kar canavarı. 1,5 metre kar varken bile kullandım, bana mısın demedi. Bu aracı ben köy içinde kullandım tabii trafiğe çıkmadım. Çünkü trafiğe çıkmak yasak zaten. Uzun bir süre kullandıktan sonra alıcısı çıktı ve sattım. Aracı alan kişi o kadar çok memnun kaldı ki kendisine özel bir araba daha yapmamı istedi. Bir alt zemin bulabilirsem tekrar araç yapmayı düşünüyorum.

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