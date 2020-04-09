Sizi unutur muyuz be ya

TÜRKİYE, bir yandan kendisi koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, diğer yandan yakın ilişki içinde olduğu dost ve müttefik ülkelere sağlık malzemesi yardımında bulunmayı sürdürüyor. Geçen hafta Avrupa’da COVID-19 vakasının en yoğun görüldüğü iki ülke olan İtalya ve İspanya’ya yardım malzemesi gönderen Türkiye, tarihi açıdan da yakın ilişki içinde olduğu Balkanları unutmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) en büyük askeri nakliye uçaklarından olan ve “Koca Yusuf” diye bilinen A-400M tipi uçak dün CovId-19’la mücadeleye destek amacıyla, yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesi Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tıbbi yardım malzemesi götürdü.

MEVLÂNÂ MESAJIYLA

Ankara’da Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan havalanan uçağın kargosu Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluştu. İlk olarak Sırbistan’a giden uçaktaki yardım malzemelerinin üzerinde, gönderilen ülke dillerinde ve Türkçe, Mevlana’nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözleri, ülke bayrakları ile Türk bayrağı ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı yazısı ile Cumhurbaşkanlığı forsu yer aldı. “Koca Yusuf” Sırbistan’dan sonra Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’ya yardım malzemelerini taşıdı.

ERDOĞAN’DAN HER LİDERE MEKTUP

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her ülke cumhurbaşkanına hitaben yazdığı iyi niyet ve dayanışma mesajı içeren mektubu da yardımları havaalanlarında karşılayan ülkelerin yetkililerine teslim edildi. “Koca Yusuf”u ilk durağı olan Sırbistan’da Savunma Bakanı Aleksandır Vulin ile Bakan Yardımcısı M. Rankoviç karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırp mevkidaşı Aleksandır Vucic’e hitaben yazdığı mektup, Savunma Bakanı Vulin’e teslim edildi. “Koca Yusuf” Sırbistan’dan Bosna-Hersek’e geçti. Uçağı burada Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radonciç ve Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç karşıladı. Uçak daha sonra Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’ya da yardım malzemesi götürdü. “Koca Yusuf” Karadağ’da, Karadağ Cumhurbaşkanlığı, Savunma, Dışişleri ve Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ile Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan; Kuzey Makedonya’da Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tümgeneral Azim Nuredin ve Üsküp Büyükelçisi H. Mehmet Sekizkök; Kosova’da da Sağlık Bakanı Arben Vitia, Kosova Altyapı, Ulaştırma Bakanı Lumir Abdixhiku, Kosova Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı Ardian Arifaj ve Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ülke cumhurbaşkanına yazdığı mektupta, dünyanın koronavirüsle mücadelede zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin salgın hastalıkla mücadelede tarihi bağlarla yakın ilişki içinde olduğu dost Balkan ülkelerinin yanında olduğunu belirtti ve sağlıklı günlerde yüzyüze görüşme temennisini iletti.

144 KİLOLUK ‘YENİLMEZ DELİORMANLI’ KOCA YUSUF

Dünyaca ünlü Deliormanlı Türk güreşçi Koca Yusuf, 1856 yılında Şumnu, Bulgaristan’da doğdu. Güreşin efsanevi isimlerinden olan Yusuf, 120 okkalık (144 kg) gövdesi, güreş becerisi, gücü ve sporcu ahlakı ile “Koca” lakabını aldı. Ünlü güreşçi 1898 yılında hayatını kaybetti.