“Size sahip çıkamadım” diyerek bahçesinde ölen leyleklere ağladı

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Çankırı'da Abbas Alataş isimli vatandaşın evinin bahçesine yuva yapan iki leylek henüz belirlenemeyen sebeple telef oldu. Leyleklerin telef olduğunu gören Alataş ise gözyaşlarına boğuldu.

“ELLİM KOLUM BAĞLI KURTARAMADIM”

O anları kayıt altına alan Alataş, gözyaşlarına hakim olamayarak, "Bu hayvanlar yuva yapabilmek için binlerce kilometre uzaktan geliyorlar. Onlar benim misafirim ama elimiz kolumuz bağlandı da şu hayvanları kurtaramadık. Bunlar da bir can. Elim, kolum bağlı, kurtaramadım. Çam ağacının tepesine nasıl çıkayım? Düşmeden önce kurtaramadım" dedi.

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