'Sizde uyuşturucu var mı?' cinayeti

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İstanbul’da bir otoparkta çalışan İranlı Salar Neshati (22) ve arkadaşı Armin Kamuran Çiğri (24), cuma gecesi Bakırköy’de sahile gitti. Yürüdükleri sırada, yanlarından geçen restoran sahibi Özgün Oğul Güngör (34) ve yanında garson olarak çalışan Burak Uzunoğlu’nun (34) iddiaya göre kendilerine laf atması üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Araya girenler kavgayı ayırdı. Kavganın ardından Neshati ve arkadaşı Çiğri, Kennedy Caddesi üzerinde yürüdükleri sırada Güngör ve Uzunoğlu ile tekrar karşılaştı ve kavga tekrar etmeye başladı. Kavga sırasında Özgün Oğul Güngör, yanında taşıdığı bıçağı Salar Neshati’ye sapladı. Ağır yaralanan Neshati hayatını kaybetti.

‘BİZE LAF ATTILAR’

Özgün Oğul Güngör ifadesinde, “Bize yanaşıp ‘Sizde esrar var mı?’ diye sordular. Bu nedenle kavga çıktı. Sonra yolda yürürken yine karşılaştık. Laf attılar. Bu nedenle çıkan kavgada olay yaşandı” dedi. Burak Uzunoğlu da benzer ifade verdi. Güngör ve Uzunoğlu, Emniyet’teki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.