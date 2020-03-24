Siz evde kalın, ne lazımsa biz alırız

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirilirken, bu kapsamdaki 10 milyon kişiye ‘Evde kal’ mesajı gönderildi. “Sizin sağlığınız bizim için önemli” denilen mesajda, hem kendi sağlıkları hem de aileleri ve sevdiklerinin sağlığı için evde kalmaları istendi, ihtiyaçların karşılanacağı belirtildi.

155, 156, 112’Yİ ARAYIN

Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan ancak kendi ikâmeti dışında bir yerde bulunan, seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu kişiler hangi ilde olursa olsun 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek. Valilik ve kaymakamlıklardaki Vefa İletişim Merkezleri bu talepleri takip ederek, uygun görenler için seyahat belgeleri oluşturulacak ve seyahat belgeleri kolluk birimleri (polis-jandarma) tarafından söz konusu kişilere teslim edilecek.

‘BENİ YAKIŞIKLI ÇEKİN’

Güvenlik güçleri, yurt genelinde 65 yaş üstü vatandaşları evlerine girmeleri için uyarıyor. Bu kapsamda Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 77 yaşındaki Ali Öztopaç güvenlik kontrolüne yakalandı. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden Ali Amca poz verip, “Beni yakışıklı çekin” diye seslendi.

YAŞLILARA ‘VEFA’

İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan ve sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan vatandaşların yardımına Vefa Sosyal Destek Grupları koştu. 155, 156 ve 112’ye gelen çağrılar doğrultusunda ülke genelinde 50 bin kişinin ihtiyaçları jandarma-polis ekipleri tarafından evlerine bırakıldı. Bu kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması vali/kaymakamların başkanlığında oluşturulan ‘Vefa Koordinasyon Grubu’ tarafından yönetilecek. Bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti yapılamayacak.