‘Siz de sahiplenin’ çağrısı

Ünal şunları söyledi: “Kedi kıymetli bir canlıdır. Allah da biz insanlara bu canlıları emanet etmiştir. Onlara hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bugünden itibaren Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak barınaktan bir kedi sahiplenerek bakımını üstleneceğiz. Dünya genelinde 1 milyardan fazla kedinin varlığından söz ediliyor. Kediler evcil olmalarından dolayı insanlar evlerinde bakabiliyorlar. Onlara şiddet ile değil sevgi ile yaklaşalım.

KEDİ BESLEMEK SEVAPTIR

Din görevlilerimizin, Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarımızın bu konuda hassasiyetleri ciddidir. Camilerimizin, mescitlerimizin, Kuran kurslarımızın, vakıf eserlerimizin etraflarında bulunan bu güzel varlıklara din görevlilerimiz sahip çıkmaktadırlar. Peygamber Efendimizin kedi sevgisi biliniyor. Biz de hem bu güzel geleneği devam ettirmek, hem de yeryüzündeki masum bir canlıyı yaşatabilmek adına Dünya Kediler Günü’nü kutluyoruz.”