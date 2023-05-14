Siyasilerin sandıklarından kim çıktı?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul'da oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 364'ü oy kullandı.
Recep Tayyip Erdoğan: 212
Kemal Kılıçdaroğlu: 132 oy
Sinan Oğan: 12 oy
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Ankara'da oy verdiği 4617 numaralı sandıktan ise
Recep Tayyip Erdoğan: 50 oy
Kemal Kılıçdaroğlu: 296 oy
Sinan Oğan: 12 oy
Muharrem İnce: 3 oy
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin oyunu kullandığı Şanlıurfa'da 1294 nolu sandıktaki oy dağılımı şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan 153
Kemal Kılıçdaroğlu 146
Sinan Oğan 19
Muharrem İnce: 1 oy
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın Osmaniye’de oy kullandığı 1328 nolu 368 seçmeni olan sandıkta 313 oy kullanıldı.
Recep Tayyip Erdoğan: 183
Kemal Kılıçdaroğlu: 98
Sinan Ogan: 28
Muharrem İnce: 2
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Adana'da oyunu kullandığı 1066 No’lu 380 seçmeni olan sandıkta 293 oy kullanıldı.
Recep Tayyip Erdoğan: 116
Kemal Kılıçdaroğlu: 162
Sinan Oğan: 6
Muharrem İnce: 1 oy
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da oy kullandığı 2224 No'lu sandıkta 316 seçmen oy kullanırken 2 oy geçersiz sayıldı.
Recep Tayyip Erdoğan: 163 oy
Kemal Kılıçdaroğlu: 138 oy
Sinan Oğan: 12 oy
Muharrem İnce: 1 oy
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı 1296 numaralı sandıkta 304 oy kullanıldı, 3 oy geçersiz sayıldı.
Recep Tayyip Erdoğan: 57 oy
Kemal Kılıçdaroğlu: 238 oy
Sinan Oğan: 4 oy
Muharrem İnce: 1 oy