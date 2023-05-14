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Siyasilerin sandıklarından kim çıktı?

Güncelleme Tarihi:

#Seçim#Cumhurbaşkanlığı#Milletvekili
Siyasilerin sandıklarından kim çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 20:05

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimi’nde siyasilerin sandıklarından hangi parti ve cumhurbaşkanı adayı çıktığı belli oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul'da oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 364'ü oy kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan: 212

Kemal Kılıçdaroğlu: 132 oy

Sinan Oğan: 12 oy

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Ankara'da oy verdiği 4617 numaralı sandıktan ise

Recep Tayyip Erdoğan: 50 oy

Kemal Kılıçdaroğlu: 296 oy

Sinan Oğan: 12 oy

Muharrem İnce: 3 oy

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin oyunu kullandığı Şanlıurfa'da 1294 nolu sandıktaki oy dağılımı şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan 153

Kemal Kılıçdaroğlu 146

Sinan Oğan 19

Muharrem İnce: 1 oy

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın Osmaniye’de oy kullandığı 1328 nolu 368 seçmeni olan sandıkta 313 oy kullanıldı.

Recep Tayyip Erdoğan: 183

Kemal Kılıçdaroğlu: 98

Sinan Ogan: 28

Muharrem İnce: 2

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Adana'da oyunu kullandığı 1066 No’lu 380 seçmeni olan sandıkta 293 oy kullanıldı.

Recep Tayyip Erdoğan: 116

Kemal Kılıçdaroğlu: 162

Sinan Oğan: 6

Muharrem İnce: 1 oy

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da oy kullandığı 2224 No'lu sandıkta 316 seçmen oy kullanırken 2 oy geçersiz sayıldı. 

Recep Tayyip Erdoğan: 163 oy

Kemal Kılıçdaroğlu: 138 oy

Sinan Oğan: 12 oy

Muharrem İnce: 1 oy

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı 1296 numaralı sandıkta 304 oy kullanıldı, 3 oy geçersiz sayıldı. 

Recep Tayyip Erdoğan: 57 oy

Kemal Kılıçdaroğlu: 238 oy

Sinan Oğan: 4 oy

Muharrem İnce: 1 oy

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#Seçim#Cumhurbaşkanlığı#Milletvekili

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