Siyasilerden Yargıtay’a acil çağrı... MHP Lideri Bahçeli: Bir an önce karar çıkmalı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları aktardı: “Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Ülkemizi yakından etkileyen bölgesel gelişmelerin ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli aşamaların kaydedildiği bir dönemde beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları artıracak tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.

SİYASET HIRPALANMAMALI

Türkiye’yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp, fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. CHP kendi arınmasını yapmalı; toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır.”

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DEM PARTİ: BU GARABETE SON VERİLMELİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Türkiye, tarihinin en sert siyasi krizlerinden birisini yaşıyor. Ana muhalefet partisi genel merkezinin kolluk kuvvetiyle basılması bu krizin en çıplak hali oldu. İstinaf mahkemesince verilen bu karar, demokratik siyaseti zorla şekillendirme girişimidir.

Bu kararla siyasi partilerin ve sivil toplumun tek güvencesi kalmamıştır. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli, Türkiye’de demokratik yaşamın ve sivil siyasetin önünü açmalıdır. Bugün bir partinin kapısını kıran anlayış yarın bütün siyasetin kapısına dayanacaktır.” (ANKARA)





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BAKANLARDAN ZİYARET

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret etti.