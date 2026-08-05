Siyasilerden Terörsüz Türkiye Yasası mesajları

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İletişim Başkanı Duran: Bu adım, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli kilometre taşlarından biri olacaktır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin paylaşım yaptı. Teklifin, millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'nin takdirine sunulduğunu belirten Duran, "İç cephemizi daha da güçlendirecek, milli dayanışmamızı tahkim edecek, Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda tarihi bir eşik teşkil edecek bu adım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli kilometre taşlarından biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Duran, Türkiye'yi terörün prangalarından tamamen kurtarma iradesine katkı sunan, kanun teklifinin hazırlanmasında emeği geçen tüm siyasi parti gruplarına, milletvekillerine ve sürece katkı veren herkese şükranlarını sundu.

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AK Parti'li Elitaş: Türkiye'yi bu dalgalı ortamdan huzur ve güven içerisinde geleceğe taşımak, büyük ve tarihi bir mesuliyettir

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında Elitaş, "Bugün Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine yönelik tarihi adımları atarken sorunları ve çözümleri yalnızca bölgesel ölçekte veya geçici duygusal yaklaşımlarla ele almıyoruz. Modern dünyanın değişen şartlarını, gelişen tehditlerini, küresel aktörlerini ve karşılıklı bağımlılıklarını bütün yönleriyle analiz ediyor, ortaya çıkabilecek gelişmelerin milletimizin menfaatlerini ve ülkemizin geleceğini nasıl etkileyebileceğini büyük bir hassasiyetle değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Çatışmaların, istikrarsızlıkların ve güvenlik krizlerinin siyasi, ekonomik ve toplumsal etkileriyle kısa sürede bölgesel ve küresel bir mahiyet kazanabildiğini vurgulayan Elitaş, dünyadaki savaş ve çatışmaların yalnızca yerel sebeplerden doğmadığını, kimi zaman küresel güç mücadeleleri, dış müdahaleler ve bölgesel hesaplar tarafından beslendiğini ve derinleştirildiğini belirtti. Elitaş, bu sebeple sorunların ortaya çıkışından gelişimine ve çözüme kavuşturulmasına kadar geçen bütün süreçlerde ulusal dinamiklerin yanı sıra küresel aktörlerin ve faktörlerin de etkisini titizlikle analiz ettiklerinin altını çizdi.

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Mustafa Elitaş, şöyle devam etti:

"Dünya siyasetinin kırılgan fay hatları üzerinde ilerlediği, savaşların ve istikrarsızlıkların giderek yaygınlaştığı bir dönemde Türkiye'yi bu dalgalı ortamdan huzur ve güven içerisinde geleceğe taşımak, büyük ve tarihi bir mesuliyettir. Amacımız, Türkiye Yüzyılı idealimize barış, huzur, güven ve istikrar içerisinde ulaşmak; devletimiz, milletimiz ve her bir vatandaşımızla el ele, gönül gönüle yürümek, geleceğimizi birlikte inşa ve ihya etmektir. Bu anlayış, yalnızca bugünün sorunlarına çözüm üretmeyi değil, gelecek nesillerin daha güvenli, daha müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye'de yaşamasını teminat altına almayı da gerekli kılmaktadır. Bu mesuliyeti milletimizle birlikte omuzladığımızın bilinci içerisindeyiz. Çalışmalarımızı yürütürken milletimizin güvenini ve desteğini yanımızda hissediyor; istişareyi, toplumsal dayanışmayı ve ortak kabulleri sürecin en önemli dayanakları olarak görüyoruz.

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Ülkemizin gelişimini hızlandırmanın, insanımızın geleceğine daha büyük değer katmanın, gücümüzü ve refahımızı birlikte büyütmenin yolu, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekten ve toplumsal huzuru sağlam temeller üzerinde tesis etmekten geçmektedir. Barış ve güven ortamı, üretimin, yatırımın, kalkınmanın, demokratik gelişmenin ve toplumsal refahın en güçlü zeminidir. Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ömrünü adadığı siyasi mücadelenin temel hedefi Türkiye'yi her alanda güçlendirmek, ülkemizin imkan ve kabiliyetlerini artırmak ve Türkiye'yi dünyada sözü dinlenen, iradesine itibar edilen güçlü bir devlet konumuna taşımaktır."