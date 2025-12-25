Siyasilerden taziye: Tüm teferruatları çıkarılacak

Haberin Devamı

- Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: Dost ve kardeş Libya halkına TBMM ve Türk milleti adına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Enkazın aranması ve bütün teferruatıyla birlikte bu olayın sonuçlarının ortaya çıkarılması süreci devam etmektedir.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Üzüntümüz büyük. Uçağın düşmesine ilişkin başlatılan soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülüyor.

BAHÇELİ: DÜŞÜNDÜRÜCÜ

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür. Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya’nın acısı elbette Türkiye’nin de acısıdır.

- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Gelişmeleri dikkatle takip edeceğiz. Konuyla ilgili spekülasyonlara zemin hazırlanmaması için yakın zaman içerisinde Türk milletini ve kamuoyunu tatmin edecek, resmi bir açıklama yapılmasını bekliyoruz.

- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: 23 Aralık’ta meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad, ile heyetine Milli Savunma Bakanlığı ve şahsım adına Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

- İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Bu acı kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve kardeş Libya halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

LİBYA HEYETİNE TAZİYE ZİYARETİ

Ankara’nın Haymana ilçesinde yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve beraberindeki askeri personelin naaşlarını almak üzere Libyalı askeri yetkililer ve aileleri Ankara’ya geldi.

MSB sosyal medya hesabından, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun Libyalı askeri heyeti taşıyan uçağın düşmesi nedeniyle Ankara’ya gelen Libyalı yetkililere ve şehitlerimizin ailelerine gerçekleştirdiği taziye ziyaretinden görüntüler” mesajıyla paylaşım yapıldı. Güler ve Bayraktaroğlu, yaşanan kazadan dolayı üzüntülerini dile getirerek hem ailelerine hem Libya halkına başsağlığı temennisinde bulundu.