Siyasilerden 'tahıl koridoru' paylaşımları: Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti

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Karadeniz'den dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin güvenli taşınmasına ilişkin tarihi anlaşma İstanbul'da imzalandı. Türkiye'nin oynadığı rol dünyada takdirle karşılanırken siyasi isimlerden mesajlar geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Hayırlı olsun. Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti.

"TÜRK DİPLOMASİSİN TARİHİ BAŞARISI"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türk diplomasisin tarihi başarısı. Biz çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu yeterli değil. Herkesin yapıcı katkı sunması gerekir. Çünkü tek mesele tahıl sevkiyatı değil. Orada insanlar ölüyor evler yıkılıyor. Bunun önüne geçmek gerek. Biz bu denge politikamızı tutarlı bir şekilde devam ettireceğiz. Bu yaklaşık 5 aydır devam eden savaşta en ciddi barış görüşmeleri Türkiye üzerinden oldu. Umarım bu tabloyu diğer ülkeler görür ve sürece dahil olur. Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu açık bir şekilde ortaya çıkıyor.

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"GÜÇLÜ BÜYÜK TÜRKİYE'NİN RESMİ"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna arasında atılan tarihi imzalar küresel ölçekte güçlü büyük Türkiye'nin resmidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün üzerinde mutabakata varılan metinle Afrika’dan Ortadoğu’ya, Amerika’dan Asya’ya tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız.

"UMUT İSTANBUL’DAN DOĞUYOR!"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Umut İstanbul’dan doğuyor! Ukrayna’dan tahıl ihracatını mümkün kılacak ve küresel gıda krizinin çözümüne katkı sağlayacak anlaşmayı imzaladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu çabalarımızın kalıcı barışın sağlanmasında bir dönüm noktası olmasını diliyoruz.