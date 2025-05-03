Siyasilerden Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları

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18 gündür yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den acı haber geldi. Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Siyasetin önde gelen isimleri de Sırrı Süreyya Önder'in vefatı üzerine baş sağlığı mesajları yayımladı.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'DEN MESAJ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatına ilişkin, şu mesajı yayınladı:

"Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı bey kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum."

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Gözden Kaçmasın Son dakika... Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

İÇİŞLERİ BAKAN YERLİKAYA: MEKANII CENNET OLSUN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sırrı Süreyya Önder'in vefatı üzerine baş sağlığı mesajı yayınladı. Bakan Yerlikaya "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN BAŞ SAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı üzerine paylaşımda bulundu. Şimşek "Sırrı Süreyya Önder, yapıcı kişiliğiyle ülke gündemine hem renk hem denge hem de güzellikler kattı. Sanatçı ve bilge karakterini, hayatının son günlerinde “Terörsüz Türkiye” hedefine, barış ve kardeşliğin hüküm süreceği Türkiye’ye adadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun, geride kalanlara Allah sabır versin." dedi.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN TAZİYE

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Meclis Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'DAN MESAJ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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'TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE GAYRETİYLE HATIRLANACAK'

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mesajında, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, birçok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

'ÖMRÜNÜN SON DEMLERİNİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN SEFERBER ETTİ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini 'Terörsüz Türkiye' hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti’nin, yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

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'GÖNÜLLERDE İZ BIRAKAN KIYMETLİ BİR ARKADAŞIMIZDI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşarak, "TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren; nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çabaları da milletimizin gönlündeki müstesna yerini koruyacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

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BAKAN BOLAT'TAN SIRRI SÜREYYA ÖNDER MESAJI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ömrünün son günlerini terörsüz Türkiye idealine adaması her daim hatırlanacaktır. Ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

BAKAN YUMAKLI'DAN BAŞ SAĞLIĞI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı üzerine bir mesaj yayımladı. Yumaklı "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN'DAN TAZİYE

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı üzerine bir mesaj yayınladı. Kalın "Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir akil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi. Mekanı cennet olsun." dedi.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in vefatıyla ilgili "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye'nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur." mesajını yayımladı.

DEM PARTİ EŞ BAŞKANLARINDAN BAŞ SAĞLIĞI

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları, çoklu organ yetmezliği nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, hakikati büyük bedellere rağmen dile getirmekten bir an bile imtina etmeyen büyük bir değerini yitirdiğini belirtti. Bakırhan, "Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu. Sırrı, sadece bir siyasetçi değil, Türkiye'nin hafızası, onuru ve neşesiydi. Sözleriyle direnen, gülüşüyle umut olan bir insandı. Onu kaybetmenin acısı büyük. Ama biliyoruz ki Sırrı'nın düşleri bizimdir, yolu yolumuzdur. Hakkını helal et Sırrı. Uğurlar olsun, yoldaşım. Sana söz, bu ülkeye barış gelecek." değerlendirmesini yaptı.

Hatimoğulları da sosyal medyada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çok kıymetli yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Acımız da kaybımız da çok büyük. Hepimiz için kelimelerin kifayetsiz kaldığını, tüm Türkiye'nin yüreğinin düğüm düğüm olduğunu biliyorum. Bizleri ortak duygularda birleştiren, barışa olan inancıyla herkesi kucaklayabilen bir insandı o. Bu toprakların güzelliğinin, neşesinin buluştuğu bir değerdi. Ağır hastalıklarına rağmen barış için vermiş olduğu mücadeleyi ne bu topraklar ne de bu ülkenin insanları unutacak. Sana sözümüz olsun yoldaşım, bu kadim topraklar mutlaka barışla buluşacak."

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TBMM BAŞKANVEKİLİ ÖNDER İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Nevi şahsına münhasır tarzı ile ülkemizin yakın siyasi geçmişinde önemli bir yer edinen Sayın Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.