Siyasilerden şehitlerimiz için başsağlığı mesajları

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş: Malatya’da askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu 4 kahraman askerimizin şehid olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehidlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Aziz milletimizin başı sağ olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

İletişim Başkanı Duran: Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Milletimizin başı sağ olsun. Malatya’da S-70 tipi askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.

BAKANLARDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 kahraman askerimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb’im şehitlerimizin mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 4 kahraman askerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb’im şehitlerimizin mekânını cennet, makamını âli eylesin. Milletimizin başı sağ olsun.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Malatya’da askerî bir helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamı âli olsun.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Malatya’da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan: Malatya’da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri helikopterimizde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor; ailelerine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Acımız büyük

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Acımız büyük... Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Aziz Türk Milleti’ne başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bugün akşam saatlerinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 4 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Hepimizi hüzne boğan bu elim kaza sonucunda şehadete eren askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, muhterem ailelerine, kahraman ordumuza ve aziz Türk milletine başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum. Rabbimizden niyazım sabır ve metanetimizi arttırması, benzer felaketlerle beraber her türlü kazalardan tüm güvenlik güçlerimizi korumasıdır.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Acılı ailelerinin, yakınlarının, milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerinin, yakınlarının, milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun.

Yeni Parti lideri Özel: Milletimizin başı sağ olsun

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel: Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Ruhları şad, mekanları cennet olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında 4 kahraman askerimizi şehit verdiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu kahraman askerlerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.