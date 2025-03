Siyasilerden Ramazan Bayramı mesajları

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: İnşallah terörsüz Türkiye hedefine de ülkemiz ulaşacaktır. Türkiye, birliğini, beraberliğini pekiştirdikçe, gücünü arttırdıkça, inanıyorum ki dünyadaki tüm mazlumlara da daha fazla sahip çıkacaktır, onlara da güç verecektir. Gazze'de özellikle yaşanan insanlık dışı hadiseler, oradaki kardeşlerimizin karşı karşıya olduğu insanlık dışı şartlar ve bu şartlarda bayramı karşılıyor olmaları hepimizi derinden üzüyor. Onlar için dua ediyoruz. Buradan tüm gönlümüzle selamlarımızı, dualarımızı iletiyoruz. Bayramın Gazze'nin de kurtuluşuna, barışa, huzura kavuşmasına vesile olmasını diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman Filistin davasının yanında olduk. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Bütün imkanlarımızla bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Filistin kurtuluncaya kadar, oradaki kardeşlerimiz huzura kavuşuncaya kadar bu çabamızı, bu gayretimizi devam ettireceğiz.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: Bütün aziz Konyalılarımızın, sevgili hemşehrilerim bayramlarını tebrik ediyorum. Güzel Konya'mızın, güzel ülkemizin, bütün gönül coğrafyamızın, bütün inananların, mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Bu bayram, inşallah bizler için, hepimiz için, tüm gönül coğrafyamız için, barış, kardeşlik, huzur, afiyetler getirsin diye kalben dua ediyorum. Değerli kardeşlerim, bayram namazımızı kıldık, cemaatimizle bayramlaştık. 11 ayın sultanını uğurladık. Şükürler olsun ki sağlıkla, afiyetle, huzurla Cenabıallah bizi bu bayram gününe kavuşturdu. Duaların kabul olduğu çok ama çok özel bir gün. Bu bayram sevinç günü, coşku günü. Küslerin barıştığı, kucaklaştığı, kardeşliğin büyüdüğü, perçinlendiği günlerdir. Dolayısıyla bizler hepimiz, bu bayramı fırsat bilerek eskilerin tabiriyle kalplerimizi yakınlaştırmak, daha da amiyane tabirle kalplerimize cila çekmek. Büyüklerimizden hep öyle işitirdik küçükken bu Konya'da. Dolayısıyla her fırsatta bayramları birlik, beraberlik, kucaklaşma, birbirimizi dünya için değil, birbirimizi yürekten, kalpten, Allah için sevdiğimizi izah ettiğimiz, ifade ettiğimiz günlerdir. En güzel şekilde kıymetlendirmeyi, değerlendirmeyi bizlere, sizlere ve bütün gönül coğrafyamıza nasip etsin diyorum. Söz gönül coğrafyamızdan açılmışken. Biz bu bayram sevincini yaşıyoruz, şükrediyoruz. Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de dünyanın her neresinde olursa olsun, eğer zulme uğrayan, sıkıntıda olan, darda olan kardeşlerimize dua ediyoruz. Ya Rabbi bu Ramazan Bayramı'na hürmeten, bu edilen dualara hürmeten, bu kardeşlerimizi feraha, kurtuluşa eriştir ya rabbi diyoruz.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: Bayramlar; sevginin, saygının, dayanışmanın, kardeşliğin doruğa çıktığı günler. Kırgınlıkların sona erdirildiği günler. İnşallah bu bayram, ülkemizin birliğine, beraberliğine, dirliğine vesile olur. Yaklaşık 500 güne yakın bir zamandır Filistin'de Gazze'de devam eden bir soykırım var. Bu nedenle buruk bir bayram geçiriyoruz. Maalesef soykırımcı İsrail, Gazze'deki soykırımını, şiddetini oradaki zulmünü Ramazan ayında da devam ettirdi. Kadın demeden çocuk demeden oradaki katliamları dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam etti. Yaklaşık 500 günden bu yana 60 bine yakın insan orada şehit oldu. Sırf Müslüman oldukları için yerlerinden, yurdundan edilen milyonlarca insan var. Şehirler yerle bir edildi. Maalesef bu dünyanın gözü önünde gerçekleşti. Bu 60 bin insanın yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Burada tabi Müslümanlar olarak İslam alemi olarak buruk bir bayram yaşıyoruz. Orada bombalar altında can veren çocuklar olduktan sonra bizim burada bayramı hakkıyla yaşayabilmemiz mümkün değil. Maalesef Uluslararası kuruluşlar, Uluslararası hukuk oradaki zulmü durdurmaya yetmedi ve yetmiyorda. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep Filistin davasını savunduk, oradaki zulmün sona ermesi için Sayın Cumhurbaşkanımız her platformda dünyaya seslendi. İnsani yardımlar konusunda da Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyor. Bu İsrail zulmünü durdurmak için Uluslararası hukuk devreye girmeye çalıştı, Uluslararası adalet divanı orada devam eden bir yargılama süreci tedbir kararları aldı. Maalesef bu tedbir kararlarının icrası mümkün olamadı. Yine Uluslararası ceza mahkemesi soykırımcılarla ilgili yakalama kararı çıkarttı. Maalesef bu yakalama kararları da tatbik edilemedi. Uluslararası sistem, uluslararası hukuk insanlığın problemlerine çare olabilecek bir yapıda değil. Bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanımız; 'Dünya 5'ten büyüktür.', 'Daha adil bir dünya mümkündür' derken buna işaret ediyordu. Türkiye olarak mazlumların hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz

Bir yandan da ülkemizin birlik ve beraberliğini dahada kuvvetlendirmemiz lazım. Dünyada hakkı, adaleti, hakkaniyeti daha güçlü savunabilmemiz için Türkiye'nin daha güçlü olması lazım. Bu anlamda özellikle iç cephemizi dahada güçlendirmemiz lazım. Bu konuda özellikle Türkiye'yi 40 yıldan bu yana gelişmesinin, kalkınmasının önünde çok büyük engel olan terör belasından kurtulma mücadelemiz var. Binlerce insanımızı, askerimizi, polisimizi, sağlık görevlilerimizi, öğretmenlerimizi teröre şehit verdik. Bundan sonra bu ülkede huzur olsun, çocuklarımız, gençlerimiz huzurlu bir geleceğe adım atsın. Özellikle son yıllarda terörle mücadelede yerli ve milli savunma sistemlerimiz sayesinde büyük bir başarı elde ettik. Tamamen terörün sonlandırılmasıyla ilgili bir çalışma var, bir mücadele var. Sayın Devlet Bahçeli'nin Ekim ayındaki konuşmasının ardından çağrısının ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle beraber başlayan bir süreç var. Bu süreci nihayete erdirerek terör örgütünün kendini fes edip, silahları bırakıp ve Türkiye'nin 40 yıllık bu beladan kurtulmasının da inşallah eşiğindeyiz. Bu bayram, terörsüz bir Türkiye'ye adım attığımız bir bayram olsun. İsrail'deki zulmün sona erdiği bir bayram olsun. Bundan sonraki bayramları sevinç içinde yaşayalım. Terörsüz bir Türkiye'yle, Türkiye Yüzyılına başlayalım. Çocuklarımız, gençlerimiz, bütün milletimiz huzur içerisinde geleceğine güvenle baksın. Bizim bütün mücadelemiz bunun için. Milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını buradan diliyoruz. Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: Aziz milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı gönülden kutluyorum. Bayramın tüm gönüllere sevinç, hanelere bereket, bölgemize ve insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM: İyilik ve güzellik duasıyla; dirlik, birlik ve muhabbet temennisiyle; soykırımların olmadığı, çocukların öldürülmediği adil bir dünya umuduyla, depremzede kardeşlerimizle dayanışma azmimizi koruyarak; büyük ve güçlü Türkiye'de, sağlık, huzur ve mutlulukla, nice bayramlara erişmek dileğiyle; bayramın mübarek, günün aydın olsun Türkiyem.

Paylaşım mesajındaki görüntülerde ise Bakan Kurum şunları söyledi:

"Bayramın gelişi gönüllerimize huzur, yüzümüze yeni bir tebessüm getirdi. Biliyoruz ki küçüklerimizin tebessümleri, büyüklerimizin mutlulukları ve ailelerimizin, kardeşlerimizin duaları bizler için en büyük mutluluk ve huzur sebebi olacaktır. Ülkemize, milletimize, çocuklarımıza yeni bayramlar yaşatmaya devam edeceğiz. Rabbim milletimizle birlikte nice bayramlar yaşamayı bizlere nasip etsin. Aziz milletimizin bayramı mübarek olsun."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN: Bayramların bizim açımızdan başka toplumsal anlamları da var. Bizim ülkemizin, milletimizin birliği beraberliği kardeşliği için önemli bir an. Allah’tan ülkemizde barışın, huzurun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni ediyorum. Bize bugünleri sağlayan şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet temenni ediyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun zulüm altında mağdur pozisyonda olan bütün herkese en kısa zamanda özgürlük hürriyetlerine kavuşmalarını temenni ediyorum. Başta Gazze olmak üzere zulüm altında olan bütün kardeşlerimize bir kez daha bu zulmü yapan kişileri lanetliyorum. Biz ülke olarak inşallah bu tür hukuksuzluklara müdahale edebilecek güçte olmaya devam edeceğiz inşallah.

Bu yıl ramazan ayında Milli Eğitim Bakanlığı olarak ifade etmeye çalıştığım duygu ve düşüncelerle çocuklarımızın ramazan ayını idrak ettikleri bir eğitim öğretim yılı yaşadık. Ramazan ayı başında çocuklarımız ülkemizin birlik beraberliğimiz en önemli unsurları olan güzel anılarımızın paylaşılması için bir dizi etkinlik yapmalarını arzu etmiştik. Yüz binlerce etkinliklere katılan öğrencilerimize, velilerimize bu etkinlikleri organize eden öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Önemsiyorum. Çünkü bu şekilde çocuklarımıza bunu öğretmezsek kardeşlik, milli birlik ve beraberlik hukukunu geliştiremeyiz. Bunu gelecek kuşaklara aksettiremeyiz. Çocuklarımızın bu milletin ferdi olmaktan gurur duyacakları, bu milletin erdi olmanın gereğini yapacakları bir gelecek içinde yetişmelerini arzu ediyoruz.