Siyasilerden provokasyon uyarısı: Kimlerin ne amaçla hareket ettiğini çok iyi biliyoruz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç işleyenin her kim olursa olsun hukuk düzeni içinde hak ettiği karşılığı göreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hiç kimse kendisini hukukun ve meşru devlet organlarının yerine koyarak hareket etme konumunda değildir. Provokatif amaçlarla ve nefret söylemleriyle sokaklarda ve sosyal medyada ülkemizde kargaşa çıkarmaya, milli politikalarımızı zayıflatmaya çalışanlar, asla amaçlarına ulaşamayacaktır."

KILIÇ: KİMLERİN NE AMAÇLA HAREKET ETTİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suriye’de yaşanan provakatif olaylarda kimlerin ne amaçla hareket ettiğini çok iyi biliyoruz. Özellikle sığınmacılar üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı ile ülkemizin birlik ve beraberliğinin zarar görmesine asla izin vermeyeceğiz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla elindeki yetki ve imkanları sonuna kadar kullanmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızı özellikle sosyal medya üzerinden yapılan provokasyona karşı sağduyulu olmaya davet ediyor, dezenformasyonlara karşı resmi kaynaklar haricindeki hiçbir bilgiye itibar edilmemesinin altını çiziyorum. Ülkemiz aleyhine ve değerlerimize karşı yapılacak eylemler asla karşılıksız kalmayacaktır."

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GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Kayseri’de, bugün de sınır ötesinde yaşanan olayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra yaşanmasının tesadüf olmadığını aktardı.

Türk milleti ve ülkenin menfaatlerini merkeze koyan yeni gelişmeleri baltalamak için, kökü dışarda olan çirkin bir oyun oynanmaya çalışıldığını belirten Şahin, "Kimsenin şüphesi olmasın ki ortaya konan bu oyun devletimizin gücüyle boşa çıkartılıyor. Son 24 saatte hem sosyal medya hem de sahada onlarca provokatör tespit edilip yakalanmıştır. Devletimiz güçlüdür, gereği yapılmaktadır. Sizden ricam, resmi kurumlarımız harici hiçbir açıklamayı baz almayın, sükunetinizi koruyun." ifadelerini kullandı.

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EFKAN ÂLÂ: PROVAKASYONLAR HİÇBİR ZAMAN HEDEFİNE ULAŞAMAYACAKTIR

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ ve Bursa Milletvekili şunları söyledi:

"Türkiye’nin huzur, güven ve istikrarını hedef alan provakasyonlar hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Devletimizin gücü ve Milletimizin feraseti benzer birçok planı ters yüz etmiştir ve edecektir."