Siyasilerden peş peşe bayram mesajları

Siyasilerin Ramazan Bayramı mesajları şöyle:

Adalet Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan video mesajda, Bakan Akın Gürlek, milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en güçlü şekilde hissedildiği Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Bayram vesilesiyle, başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalarda süren zulme değinen Gürlek, hak ihlallerinin bir an önce son bulmasını temenni etti.

Adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan yargı mensuplarının ramazanda da yoğun mesai harcadığını belirten Gürlek, hakim, savcı, adalet teşkilatı çalışanları ve avukatların, hakkın ve hukukun korunması adına büyük özveri gösterdiğini vurguladı.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı dolayısıyla ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklulara, bayram iklimini hissedebilmeleri için açık görüş imkanı da sağladık. Bu uygulamanın toplumun bağlarının güçlenmesine ve bayramın ruhuna uygun bir dayanışma ortamının oluşmasına katkı sunduğuna inanıyoruz. Bayramlar, sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri. Büyüklere hürmetin, küçüklere şefkatin zirveye ulaştığı bayramın manevi atmosferini hakkıyla idrak etmenizi diliyorum. Başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle sizleri muhabbetle selam

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bölgemizde dost ve kardeş halklarla birlikte yaşama arzumuz, en sağlam kuvvetimizdir. İran merkezli savaşın bölgeyi ve tüm dünyayı daha geniş bir çatışma alanına çevirmemesi için öncü çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "Bayramımız mübarek olsun" ifadesiyle paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'na erişmenin sevincini yaşarken, bir yandan da sorumluluklarımızı yeniden hatırlıyoruz. Bir ay boyunca nefsimizi terbiye eden, infak ve paylaşmaya alıştıran bu kutlu iklimden, daha adil, inançlı ve kararlı bir irade çıkarabilmek mecburiyetindeyiz. Bu doğrultuda milli duygularla ilerleyen komisyon süreci ve sonrasını, istikbalimize dair ciddi bir sorumluluk alanı olarak görmekteyiz. Ülkemiz, içeride kardeşliği büyüttüğü, demokrasiyi derinleştirdiği ve siyaseti ortak vatan fikrinin hizmetine daha güçlü şekilde sunduğu bir dönemdedir.

Uluslararası sistemde ise insanlığın vicdanını yaralayan ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Gazze'de gerçekleşen soykırım, uluslararası kurumların ne kadar büyük bir çürüme içinde olduğunu göstermiştir. Böyle bir dönemde hem iç cephemizi tahkim etmek hem de mazlumlardan yana ilkeli tavrımızı korumakla mükellefiz. Bölgemizde dost ve kardeş halklarla birlikte yaşama arzumuz, en sağlam kuvvetimizdir. İran merkezli savaşın bölgeyi ve tüm dünyayı daha geniş bir çatışma alanına çevirmemesi için öncü çabalarımızı sürdüreceğiz."

Meclis Başkanı Kurtulmuş, bu bayramın, ortak geleceği kuvvetlendirmenin ve milli dayanışma şuuru içinde yol almanın vesilesi olması gerektiğine dikkati çekerek, "Ramazan Bayramı'nın milletimize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, aziz milletimizin ve İslam aleminin bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Birbirimize daha sıkı sarılmanın, kardeşliğimizi güçlendirmenin ve ortak geleceğimizi daha güçlü inşa etmenin sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı'nın milletin köklü değerleri etrafında kenetlendiği, kardeşlik ve dayanışma ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Ramazan boyunca sabırla, paylaşmayla ve manevi derinlikle olgunlaşan gönül dünyasının bayramla birlikte, beraberlik ve karşılıklı muhabbet iklimine daha da güç kattığını kaydeden Duran, bayramın sevincini yaşarken gönül coğrafyasında yaşanan acıları da yüreğinde hissettiğini ifade etti.

Duran, "Gazze ve Filistin'de kardeşlerimiz ağır şartlar altında bayramlarını idrak etmeye çalışırken, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ve bölgemizde artan gerilimler, barışın ve adaletin ne denli hayati olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zorlu süreçte hem bölgesel istikrarın tesisi hem de milletin huzurunun ve güvenliğinin temini adına kararlılıkla adımlar atmayı sürdürdüğüne işaret eden Duran, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların da aynı hassasiyet ve titizlikle devam ettiğini vurguladı.

Duran, şunları kaydetti:

"Birbirimize daha sıkı sarılmanın, kardeşliğimizi güçlendirmenin ve ortak geleceğimizi daha güçlü inşa etmenin sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramın tüm insanlığa barış, huzur, esenlik ve umut getirmesini diliyorum."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimizle birliğimizin daim, muhabbetimizin sonsuz olduğu nice bayramlar diliyorum. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Kurum, NSosyal hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı videolu paylaşımda şunları kaydetti:

"Bayramlar birlikte güzel. Milletimizle birliğimizin daim, muhabbetimizin sonsuz olduğu nice bayramlar diliyorum. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğrencilerimizin, maarif ailemizin, evlatlarının istikbali için emek veren kıymetli velilerimizin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz kavi, Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ramazan-ı Şerif'in ruhlarımızı arındıran iklimini geride bırakırken, kalplerimizi birbirine yaklaştıran, kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren bir bayrama daha ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Sevgili öğrencilerimizin, maarif ailemizin, evlatlarının istikbali için emek veren kıymetli velilerimizin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz kavi, Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun."

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, mesajında, mübarek ramazanın sonuna gelindiğini belirterek, "Mevla, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, duaları ve iyilikleri kabul etsin." ifadesini kullandı.

Ramazanın feyiz ve bereketinin daim olması temennisinde bulunan Kalın, şunları kaydetti:

"Ruhumuza adalet, kalbimize inşirah, gönlümüze ferahlık, aklımıza istikamet, muhakememize isabet, kardeşliğimize kuvvet, vaktimize bereket, işlerimize kolaylık versin. Ramazanın bereket, ferah ve şükür iklimi ruhumuza ve bedenimize şifa olsun. Mevla daha nice ramazanlara sağlık ve huzur içinde kavuşmayı nasip etsin. Bu vesileyle, Ramazan Bayramı'mızı tebrik ediyor, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayır, huzur ve bereket kapılarını açmasını niyaz ediyorum."