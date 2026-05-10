Siyasilerden peş peşe Anneler Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 10:32

Anneler Günü her yıl olduğu gibi bu yılda annelere karşı vefa ve şükran duyguları içerisinde geçerken siyasilerden de peş peşe mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında "Ne mutlu elini öpüp duasını alacağı annesi olanlara" derken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise "Annelerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz." ifadelerine yer verdi. İşte siyasilerin Anneler Günü mesajları...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

Anne hesapsız sevgi, merhamet ve saf fedakarlıktır. Vefat etmiş annelerimize sonsuz rahmet, yaşayanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Ne mutlu elini öpüp duasını alacağı annesi olanlara…

Hayatımızın solmayan çiçekleri, tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi:

Anne şefkati; sabrın, merhametin ve karşılıksız sevginin en yüce tezahürüdür. Bizleri bugünlere ulaştıran, dualarıyla yolumuzu aydınlatan annelerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz.

Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan muhterem annelerimiz olmak üzere; ömrünü evladına, ailesine ve milletine adayan tüm annelerimize sağlık, huzur ve bereket dolu hayırlı ömürler diliyorum. Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) “Cennet annelerin ayakları altındadır.” müjdesine nail olan; sevgisiyle yuvaları huzurla dolduran kıymetli annelerimizin Anneler Günü’nü gönülden kutluyorum. Bu anlamlı günde; hayatım boyunca duasını, desteğini ve merhametini daima yanımda hissettiğim kıymetli annemin ellerinden hürmetle öpüyor; ailemizin en kıymetli emanetlerini sevgiyle büyüten, fedakârlığı ve şefkatiyle yuvamıza güç katan kıymetli eşimin de Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Ahirete irtihal eden tüm annelerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, Yüce Allah’tan mekânlarının cennet olmasını diliyorum.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:

Dualarıyla yolumuzu aydınlatan, merhametleri ve şefkatleriyle dünyamızı güzelleştiren başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran:

Hayatımıza anlam katan en kıymetli değer, bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir. Annelerimizin emeği, fedakarlığı ve duaları; sadece bireyleri değil, toplumun geleceğini de şekillendiren en güçlü temeldir. Onların varlığı, her türlü zorluğu aşmamıza güç veren en büyük ilham kaynağıdır. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor; ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle ve duayla yad ediyorum.

