Siyasilerden peş peşe 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle aziz şehidlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum.

Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin en zor zamanlarda nasıl tek yürek olduğunu ve direndiğini hatırlatan güçlü bir millî hafızadır.

Bu büyük zafer, fedakârlığın ve vatan sevgisinin sözden öte; bir duruş, irade ve eylem meselesi olduğunun açık ispatıdır.

Şanlı zaferimizin 111’inci yıl dönümünde kahraman ecdadımızı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor; birliğimizi ve kardeşliğimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu:

Çanakkale, imanla yazılmış bir destanın adıdır…

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Bu eşsiz zafer; milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun, sarsılmaz iradesinin ve bağımsızlığa olan inancının en güçlü nişanesidir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyor, bu kutlu mirası aynı azim ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam ediyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

Asırları aşan bir destan, bitmeyen bir sevda: Çanakkale...

111 yıl önce Çanakkale’de sergilenen birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye Yüzyılı’na yürürken en kıymetli mirasımızdır.

"Çanakkale Geçilmez" mührünü tarihe kazıyan kahramanlarımız, bize sadece bir zafer değil; hür ve onurlu bir gelecek bırakmışlardır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, imkansız denileni başaran tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Mekânları cennet olsun.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Bir adım geri atmayanların, bir an bile tereddüt etmeyenlerin hikayesidir Çanakkale…

18 Mart ÇanakkaleZaferi’nin 111. yıl dönümünde; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele ederken şehadete ulaşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

Çanakkale’yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızın ruhları şâd olsun.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, "18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kahraman Silah ve Mesai Arkadaşlarım,

Bugün, şanlı tarihimizdeki en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yıl dönümünü idrak ediyor; bu toprakları bize ebedî vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Tarihimizin şanlı mimarları, Çanakkale’de büyük bir iman ve adanmışlıkla verdikleri mücadele ile asil milletimizin istiklal ve istikbali uğruna neleri başarabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermişlerdir.

Anadolu’nun ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelen Mehmetçikler, sarsılmaz bir inanç ve eşsiz bir cesaretle göğüslerini siper ederek yalnızca Çanakkale Boğazı’nı değil, milletimizin kaderini de korumuşlardır.

Deniz ve kara savaşlarında; geride bıraktıkları sevdiklerini, gençliklerini ve hayallerini hiç tereddüt etmeden vatan uğruna feda eden kahramanların sergiledikleri o büyük mücadele, cesaretin ve fedakârlığın en yüce örneklerinden biri olarak tarihimizdeki müstesna yerini almıştır.

Çanakkale’den yükselen o mücadele ruhu; Sarıkamış’ta, Millî Mücadele’de, Sakarya’da ve Dumlupınar’da yeniden vücut bulmuş; Kıbrıs’ta, terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da bir kez daha kendisini göstermiştir.

Değerli Arkadaşlarım,

Bugün dünya; güvenlik dengelerinin hızla değiştiği, kriz ve çatışmaların arttığı zorlu bir dönemden geçmektedir.

Yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler, güçlü ve hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de; atalarımızın eşsiz kahramanlıklarından aldığı ilhamla hudutlarımızda, Mavi ve Gök Vatanımızda ülkemizin güvenliğini sağlamak için büyük bir kararlılık ve cesaretle görev yaparken aynı zamanda çeşitli coğrafyalarda küresel barış ve istikrara katkı sunmaktadır.

Millî Savunma Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda ülkemizi daha güçlü, daha güvenli ve daha müreffeh yarınlara taşımak için çalışmalarımızı azimle sürdürmekteyiz.

Bu büyük yürüyüşte en büyük dayanağımız; şehitlerimizin fedakârlıkları, gazilerimizin kahramanlıkları ve milletimizin sarsılmaz iradesidir.

Unutulmamalıdır ki şehitlerimiz ve gazilerimiz yalnızca geçmişimizin kahramanları değildir, onlar aynı zamanda bugün yürüdüğümüz yolun en güçlü rehberleridir.

Onların azmi, kararlılığı ve vatan aşkı bizlere daima yön göstermektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başımızın tacı olan şehit ve gazi ailelerimiz ile kahraman gazilerimizin, her daim tüm imkânlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle başta Çanakkale’de destan yazan kahramanlarımız ve Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.