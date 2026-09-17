Siyasilerden Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, darbelerin her zaman milletin ve devletin düşmanı olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Milletimizin iradesine düşman olanların ülkemize yaptığı en büyük kötülükler darbelerdir. Karanlık bir darbe sonucunda, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 65 yıl önce idama mahkum edildi. Haksız yere idam edilenler milletin gönlünde yaşamaya devam ediyor. Darbeciler ise tarih önünde mahkum edildi. Merhum Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı vefatlarının yıl dönümünde, rahmetle anıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Millet iradesine vurulan 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayattan koparılan Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, demokrasimize ve millî iradeye kararlılıkla sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Namık Gedik 27 Mayıs'ın karanlık sürecinde millet iradesine yönelen vesayetin ve hukuksuzluğun bedelini ödeyen isimler oldu. Darbeler, muhtıralar ve vesayet girişimleri ise yıllar boyunca demokrasimize, hukukumuza ve ülkemizin kalkınma mücadelesine ağır bedeller ödetti. Aradan geçen yıllar gösterdi ki milletin gönlüne nakşedilen isimler unutturulamaz, zulmün bıraktığı kara leke zamanla silinmez.

Artık Türkiye'de milli iradenin üzerinde vesayet kurmaya, siyasete antidemokratik yollarla istikamet vermeye ve milletimizin tercihlerini yok saymaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu aziz millete bir daha 'Yaslıada'lar yaşatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Hak yerini bulur, zulüm ise milletin vicdanında mahkum olur. Bu ülkenin sahibi millettir, söz de karar da milletindir. 27 Mayıs'ın demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Namık Gedik'i hayırla, Fatiha’yla, rahmet ve dualarla yad ediyorum. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin, mekanları cennet, makamları ali olsun."

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 65 yıl önce vesayet odaklarının kurduğu yargı tiyatrosuyla idama mahkûm edildi. Millî iradeden başka güç tanımayan devlet adamlarımızın mirası, bugün dahi hafızalarımızda yaşıyor ve yolumuzu aydınlatıyor. Merhum Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı vefatlarının yıl dönümünde, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, millet iradesine vurulan 27 Mayıs darbesinin ardından hukukun ve adaletin hiçe sayıldığı, sözde yargılamalar sonucunda idam edilen Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla yad ettiğini belirtti.

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"Menderes'in, Zorlu'nun ve Polatkan'ın aziz hatıraları aradan geçen 65 yıla rağmen milletimizin gönlünde yaşamaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin iradesini savunmayı ve demokratik kazanımlarımızı korumayı sürdüreceğiz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."