Siyasilerden İstanbul'un fethi mesajı | 'Bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan eşsiz bir zafer'

Siyasilerin İstanbul'un fethi mesajı şu şekilde oldu:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti İstanbul'un Fethi'nin 573. yılı kutlu olsun.

Yeni bir çağı başlatan bu fetih, aynı zamanda, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur.

Kutlu fethin büyük komutanını, kahraman ordusunu ve aziz şehidlerimizi rahmetle ve dualarla yâd ediyor; bu topraklarda var olmanın ağırlığını ve şükranını yüreğimizde taşıyoruz.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: İstanbul’un Fethi’nin 573’üncü yıl dönümü kutlu olsun.

29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet Han’ın inancı, kararlılığı ve liderliğiyle gerçekleşen İstanbul’un Fethi; tarihin akışını değiştiren, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan eşsiz bir zafer oldu.

Fetihle birlikte İstanbul; adaletin, ilmin, hoşgörünün ve medeniyetin merkezi hâline geldi; asırlar boyunca farklı inanç ve kültürlerin huzur içinde bir arada yaşadığı örnek bir şehre dönüştü.

Bu kutlu fethin yıl dönümünde; Fatih Sultan Mehmet Han’ı, Peygamber Efendimizin (sav) müjdesine mazhar olan kahraman ordumuzu ve fethin tüm neferlerini rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümünde, çağ açıp çağ kapatan büyük zaferi ve bu kutlu müjdenin muzaffer kumandanı Fatih Sultan Mehmet Han’ı rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) asırlar öncesinden müjdelediği bu fetih; yalnızca bir şehrin surlarının aşılması değil, imanla yoğrulmuş bir medeniyetin dünyaya mühür vurmasıdır. İstanbul’un fethi; azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve Allah’a tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış destanıdır.

Ecdadımız, fetihle birlikte adaletin, merhametin ve hoşgörünün bayrağını da İstanbul semalarına dikmiş; bu aziz şehri medeniyetlerin merkezi haline getirmiştir. Bizlere düşen görev ise bu büyük mirası korumak, gelecek nesillere aynı şuur ve sorumlulukla taşımaktır.

Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere, Akşemseddin Hazretleri’ni, İstanbul’un fethine omuz veren kahraman neferleri, alperenleri ve tüm ecdadımızı rahmetle yad ediyor; Rabbimden milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılmasını niyaz ediyorum.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Henüz 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmed Han, taşıdığı büyük mefkûre ile İstanbul’u fethederek tarihin akışını değiştirdi.

Bugün bizim en büyük sorumluluğumuz aynı ruhu yarınlara taşımaktır. Evlatlarımızın kalbine geçmişin ihtişamlı destanları ile birlikte o destanları yazdıran öz güveni, medeniyet şuurunu ve milletine karşı duyduğu sorumluluk hissini de nakşetmeye gayret ediyoruz.

Biliyor ve inanıyoruz ki köklerinden güç alan, tarihini iyi bilen ve yüzünü geleceğe dönmüş bir nesil, Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü teminatıdır.

Bu vesileyle, İstanbul’u medeniyetimizin ebedî başkenti kılan cennetmekân Fatih Sultan Mehmed Han’ı ve onun muzaffer ordusunun aziz neferlerini rahmet, minnet ve hürmetle yâd ediyorum.

Kutlu fethin 573’üncü yıl dönümü mübarek olsun.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur."

Tarihin akışını değiştiren, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan muazzam zaferin, İstanbul’un Fethi’nin 573’üncü yıl dönümündeyiz.

Azmi ve dehasıyla bu aziz şehri medeniyetimizin göz bebeği kılan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: “İstanbul elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur.” müjdesine mazhar olan kutlu fetih; yalnızca bir şehrin alınışı değil, bir medeniyet tasavvurunun tarihe mühür vurduğu büyük bir diriliştir.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın emanetine sahip çıkan bu aziz millet, asırlar boyunca İstanbul’u ezanla, ilimle, adaletle ve vakarla muhafaza etmiştir. Ayasofya’dan yeniden yükselen ezanlar da, bu milletin tarihine ve ruh köküne sahip çıkma iradesinin en güçlü nişanelerinden olmuştur.

Bugün bizlere düşen; fetih ruhunu sadece hatırlamak değil, onu ahlakta, üretimde, birlikte ve güçlü Türkiye idealinde yaşatmaktır.

İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümünü gönülden tebrik ediyor, başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere tüm ecdadımızı rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul’un Fethi’nin 573. yılında, çağ açıp çağ kapatan eşsiz emaneti gurur, minnet ve dualarla yâd ediyorum.

Peygamber Efendimiz’in müjdesine nail olan kutlu fetih, aziz İstanbul’un semalarında yaşamaya devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve fetih uğruna can veren kahraman ecdadımızı rahmetle anıyorum.

İstanbul’un Fethi imanla yoğrulmuş bir iradenin, sabrın ve teslimiyetin tarihe vurduğu mührüdür.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: O gün tarihin akışı değişti, o günden sonra tarih yeniden yazılmaya başlandı...

Tarihe vurduğumuz mühürlerin en büyüklerinden İstanbul'un Fethi’nin yıl dönümü kutlu olsun.

Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle anıyoruz.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: İstanbul’un Fethi, sadece bir şehrin kapılarının açılması değil; inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir. Fatih Sultan Mehmet Han’ın genç yaşına rağmen ortaya koyduğu liderlik, kararlılık ve cesaret, asırlardır hayranlıkla hatırlanan büyük bir destana dönüşmüştür.

29 Mayıs 1453’te gerçekleşen bu kutlu fetihle birlikte, İstanbul büyük bir medeniyetin merkezi olmuş; ilmin, kültürün ve adaletin yükseldiği bir şehir hâline gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han’ın ileri görüşlülüğü ve güçlü devlet anlayışı, yalnızca kendi dönemine değil, sonraki yüzyıllara da yön vermiştir.

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.” müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusu, milletimizin hafızasında daima müstesna bir yere sahip olacaktır.

İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümünde; başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, bu büyük zaferin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle ve dualarla yâd ediyorum. Fethin ruhu, milletimizin birlik ve medeniyet yürüyüşüne ilham olmaya devam edecektir.