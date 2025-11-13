Siyasilerden Hırvatistan’da şehit olan pilot için başsağlığı mesajları

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. Yılmaz, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın, planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'dayken meydana gelen elim kaza sonucu düşmesiyle bir pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, orman teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: DEĞERLİ AİLESİNE VE ORMAN TEŞKİLATIMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğradı. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve orman teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. Tunç, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun."

BAKAN URALOĞLU: AİLESİNE SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. Uraloğlu, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"OGM'ye ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaza kırıma uğraması sonucu pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Görevini büyük bir fedakarlıkla yerine getirirken şehadet mertebesine ulaşan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

BAKAN ERSOY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı yangın söndürme uçağının, Hırvatistan'a planlı bakıma giderken düşmesi sonucu kahraman pilotumuzun şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

Haberin Devamı

BAKAN URALOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. Uraloğlu, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti: "OGM'ye ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaza kırıma uğraması sonucu pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Görevini büyük bir fedakarlıkla yerine getirirken şehadet mertebesine ulaşan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİDİMİZİN MAKAMI ALİ OLSUN

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da düşmesi milletçe yüreğimizi yaktı. Kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ ALA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. Ala, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, ​​​​​​​"Hırvatistan'da meydana gelen elim bir kaza sonucu Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının şehit olan pilotuna Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

BAKAN KURUM: AİLELERİNE VE SEVENLERİNE SABIR DİLİYORUM



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Hırvatistan'a planlı bakım faaliyeti için giden, Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN: MAKAMI ALİ OLSUN



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tekin, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah."

BAKAN GÖKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Göktaş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da uğradığı elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

BAKAN BAYRAKTAR: HABERİNİ DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da düşmesi sonucu pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

BAKAN IŞIKHAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.