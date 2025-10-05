Siyasilerden 'Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne destek paylaşımı

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Başlattığımız Kararlılık Yürüyüşü, bütün dünyayı harekete geçirene kadar ayaktayız, durmuyoruz. Özgürlüğe yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, yürüyüşlerden fotoğraflara da yer veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında Gazze için yürüyoruz. Başlattığımız Kararlılık Yürüyüşü, bütün dünyayı harekete geçirene kadar ayaktayız, durmuyoruz. Özgürlüğe yürüyoruz."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla, Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanında Gazze için, barış, insanlık ve adalet için sesini yükselten herkese selam olsun. İnsanlığın ortak vicdanından semaya yükselen bu sesler, tüm dünyada zulme karşı direnişin sembolü haline gelmiştir. Sumud (kararlılık) artık sadece denizde değil, her yerdedir. 86 milyon olarak dualarımız da çabamız da Gazze için, mazlum Filistin halkı içindir. En kısa sürede ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli kalıcı çözüm yolunun açılması için tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanındayız."

Yılmaz, paylaşımında, yürüyüşlerden fotoğraflara da yer verdi.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında yürüyüşten fotoğraflara da yer veren Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yüreğimiz Gazze'de, yönümüz Gazze'ye. Gazze'ye kulak verenlere, mazlumların sesini tüm dünyaya iletenlere, Türkiye'den ses yükselten tüm gönüllere selam olsun! Dualarımız seninle, kalplerimiz senden yana Gazze."

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bugün meydanlarda sadece adımların değil, vicdanların da yürüdüğüne işaret eden Bolat, "Milletimiz, Gazze'nin çığlığına ses, Filistin'in direnişine nefes oldu. Zulmün karşısında susmayan bu yürekler, imanın ve kardeşliğin dirilişidir. İsrail'in işgalini, masum kanına bulanmış vahşetini, soykırımını lanetliyoruz. Filistin'in özgürlüğü, insanlığın onurudur. Biz inanıyoruz ki, mazlumun duası zalimin tankından güçlüdür. Adalet, yerini bulacak, hak galip, zulüm mağlup olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşım yaptı.

Vicdanın sustuğu yerde insanlığın da susacağına dikkati çeken Yumaklı, "Bugün meydanlar tek yürek, özgürlüğe yürüyoruz. Gazze'nin sesi olmak, mazlumun hakkını savunmak için bu yürüyüş, sadece bir adım değil, insanlığın onurudur." değerlendirmesinde bulundu.