Siyasilerden Erdoğan çiftine peş peşe geçmiş olsun mesajları

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından siyasiler geçmiş olsun mesajları yayımladı. İşte o mesajlar...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sayın Cumhurbaşkanım, Rabbim,Şâfî ismi şerifi ile size şifa versin, Rabbim,her türlü hastalıktan ve kötülükten sizi korusun, Rabbim, merhamet, muhafaza ve şifa elini üzerinizden hiç çekmesin... Âmîn. Aziz Türk milletinin ve bilumum mazlumların duası sizinledir.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan şifa diliyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bugüne kadar pek çok kötülüğü yendiği gibi bu virüsü de yenecektir. Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Covid-19 testi pozitif çıkan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve kıymetli eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Milletimizin ve tüm mazlumların duası sizinle. Rabbim size, kıymetli eşinize ve tüm hastalarımıza şifa versin.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli Hanımefendi'ye Allah'tan acil şifalar diliyorum. Milletimizin duaları her daim Sayın Cumhurbaşkanımızla...

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan ve kıymetli eşi Sn. Emine Erdoğan Hanımefendiye Rabbimden acil şifalar diliyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan ve kıymetli eşi Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi, hayatları boyunca verdikleri mücadeleyle her türlü sıkıntıyı birlikte aşmışlardır. Allah'ın izniyle, koronavirüsü de birlikte atlatacaklardır. Rabbim, tez zamanda şifa versin inşallah...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan’a geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hafif şekilde süreci tamamlayacakları inanciyla sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler temenni ediyorum.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Cumhurbaşkanımız ve değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb’imden kendilerine acil şifalar diliyorum.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: Sn. Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’ye şahsım, eşim ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız ve muhterem eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye Rabbim’den acil şifalar diliyorum, dualarımız sizinle.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Kıymetli Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbimden şifa diliyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a ve kıymetli eşi Emine Erdoğan

Hanımefendi’ye geçmiş olsun, Allah’tan acil şifalar dilerim.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Dualarımız sizlerle efendim.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. Allah’ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle…" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla…

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve kıymetli hanımefendi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden şifalar niyaz ediyorum.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifa diliyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

BAHÇELİ'DEN ‘GEÇMİŞ OLSUN’ TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’yle birlikte muhterem eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin KOVİD-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi ve halisane dualarımı bahusus paylaşıyor, Allah’tan sağlık ve sıhhat niyaz ediyorum. Söz konusu hastalığı hafif geçirmeleri ve çalışmalarını evlerinde sürdürüyor olmaları yegâne tesellimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi başta olmak üzere, Rabbim virüse yakalanan herkese ‘Eş-Şafi’ ismi hürmetine şifalar nasip etsin inşallah.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Koronavirüs testleri pozitif çıkan Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza ve eşleri hanımefendiye ailece ve camiamız adına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kısa zamanda hastalığı atlatmaları İçin duâmızla Yüce Allah’tan acil şifalar niyaz ederim.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Geçmiş olsun muhterem Cumhurbaşkanım. Zat-ı âlîlerine ve saygıdeğer Hanımefendiye Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Yâ Şâfî yâ Şâfî yâ Şâfî.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye acil şifalar dilerim. Tüm toplum olarak, korunma tedbirlerine lütfen uyalım.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

ZELENSKİY'DEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı. Zelenskiy, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Sayın Emine Erdoğan’ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip Bey ve Emine Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'in mesajını paylaşarak, "Kıymetli dostum, bu güzel mesajınız için şahsım ve eşim adına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere, ailenize ve Ukrayna halkına selamlarımı iletiyorum" dedi.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU, AKŞENER, BABACAN VE KARAMOLLAOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz." sözleriyle teşekkür etti.

Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a teşekkür ederek, "Ali Bey, geçmiş olsun temennileriniz için şahsım ve eşim adına teşekkür ediyorum" dedi.



Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in mesajına da "Meral Hanım, eşim Emine hanımla birlikte iyi temennileriniz için teşekkür ediyoruz" cevabını verdi.



Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun mesajına ise "Temel Bey, geçmiş olsun temennileriniz için Emine Hanım’la birlikte şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun" diyerek cevap verdi.

Erdoğan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ise "İyi temennileriniz için eşim ve ben sizlere teşekkür ediyoruz Ahmet Bey." mesajıyla yanıt verdi.