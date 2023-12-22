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Siyasilerden alçak saldırı sonrası ortak mesaj: Milletimizin başı sağ olsun

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#Cevdet Yılmaz#Şehit#ASKER
Siyasilerden alçak saldırı sonrası ortak mesaj: Milletimizin başı sağ olsun
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 22:36

Irak'ın kuzey bölgesinde terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonrası şehit düşen askerlerimiz için siyasilerden baş sağlığı mesajları geldi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Irak'ın kuzeyinde şehid olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabbimden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

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#Cevdet Yılmaz#Şehit#ASKER

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