Siyasilerden alçak saldırı sonrası ortak mesaj: Milletimizin başı sağ olsun

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Irak'ın kuzeyinde şehid olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabbimden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.