Siyasilerden Abacı için taziye mesajları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sanat müziğimizin usta yorumcusu ve güçlü sesi Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk sanat müziğinin güçlü sesi, usta yorumcu Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatıyla gönüllerde silinmez izler bırakan değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

