Siyasilerden A Milli Futbol Takımı'na tebrik mesajları

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Siyasiler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımını tebrik etti. Siyasiler, tebrik mesajlarını sosyal paylaşım platformu X'ten paylaştı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

"Bizim Çocuklar çeyrek finalde! Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı tebrik ediyor, kupa yolunda başarılar diliyorum."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

"Tebrikler Bizim Çocuklar. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Çeyrek finalde Hollanda karşısında Milli Takımımıza başarılar diliyorum."

MECLİS BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

"2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizinle gurur duyuyoruz Bizim Çocuklar."

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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR

"Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bizlere bu gururu yaşatan takımımız kupa yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bizim Çocuklar!"

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

"Bunun adı Çeyrek Final. Harikasınız Bizim Çocuklar harika. Bu yolun sonu final olsun. Sizlerle gurur duyuyoruz."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR GÖKTAŞ

Harikasınız Bizim Çocuklar. Avusturya’yı muhteşem bir mücadeleyle yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımız, Dünyanın dört bir yanından EURO 2024’ü heyecanla takip eden tüm vatandaşlarımıza yine büyük bir gurur yaşattı. Size şampiyonluk yakışır!

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

"Yol ver Türk’ün bayrağına!"

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI

"Gururumuzsunuz Bizim Çocuklar. EURO 2024 Çeyrek Finali'nde tüm kalbimiz ve desteğimiz sizinle... Yolun sonu şampiyonluk."

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK

Bakan Şimşek, paylaşımında Türk bayrağının fotoğrafını koyarak alkış emojisi koydu.