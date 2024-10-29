Siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Siyasilerin 29 Ekim paylaşımları şu şekilde:

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhu, millî egemenliktir. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutlarken, kuruluştan bugüne süregelen kazanımlarımızın kıymetini daha derinden hissediyoruz.

Cumhuriyet, egemenliğin sadece millete ait olduğunun, hiçbir kuvvetin halkın iradesinin üstüne çıkamayacağının teminatıdır. Bu anlayışla demokrasiyle buluşan Cumhuriyet, milletin iradesini anayasal düzenle tahkim eden, her yurttaşımıza eşit hak ve özgürlüklerle güvence sunan bir sistemdir. Cumhuriyet'in ilanıyla pekiştirdiğimiz toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedefi, emperyalizme karşı kararlı duruş ve bağımsızlık ruhu bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

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Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi ve köklü geleneklerimiz üzerine inşa edilen hukuk devleti ilkesiyle tüm vatandaşlarımıza eşit imkanlar sunan bir sosyal düzenin güçlenmesi mümkün olmaktadır.

Bugün daha müreffeh, daha huzurlu, her yönüyle ileri bir demokrasiyi inşa etmek için Cumhuriyet'in temel ilkelerinden aldığımız güçle, emin adımlarla ilerliyoruz. Milletimizin her bir ferdinin egemenliğin asli unsuru olarak sesini duyurduğu, haklarının korunduğu, özgür ve onurlu yaşam sürdüğü bir ülke ideali hepimizin ortak hedefidir. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." şiarıyla güçlenmiş bir demokratik düzen, milletimizin kendi iradesini hâkim kıldığı en esaslı kazanımımızdır.

Bu kutlu gün vesilesiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kurucularını ve bu toprakları canları pahasına bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve büyük bir minnetle anıyor; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilke ve değerlerine bağlı kalarak Güçlü ve Büyük Türkiye hedefinden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü, ilk günkü gurur ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 29 Ekim, bu aziz milletin bağımsızlık tutkusunu ve hür yaşama iradesini dünyaya ilan ettiği gündür. Yokluklar ve imkansızlıklar içinde varlığını koruyan milletimiz, küllerinden yeniden doğarak Cumhuriyeti kararlılıkla kurmuştur. Asırlık bir çınar gibi kök salan Cumhuriyetimiz, nice zorluğu aşarak bugünlere ulaşmıştır.

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Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedefiyle, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar, birliğimize, kardeşliğimize ve vatan sevgimize yönelen her tehdit milletimizin çelikten iradesi karşısında başarısızlığa uğramış, bugünden sonra da başarısızlığa uğramaya mahkûmdur.

Bu vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun!

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ: Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. 101. yılında gururla ve heyecanla kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, tarihe sığmaz kahramanlık destanımızın en kıymetli günlerindendir. İlk günkü heyecan ve vatan sevgisiyle çıktığımız bu yolda, bağımsızlık uğruna canlarını veren tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum.

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İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: Bizim Cumhuriyet'imiz, bedeli Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, bedeli Afyon ovalarında şehitlerimizin kanlarıyla ödenen Milli Mücadele’nin taçlanmış halidir.

Cumhuriyet; “Büyük ve Güçlü Türkiye”nin temelindeki harçtır. Haksızlıklar karşısında dimdik durmaktır.

Bu kutlu günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 101. yılı kutlu olsun.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU: Aziz milletimizin hürriyet mücadelesinin sembolü olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünün gururunu yaşıyoruz. İstiklal Harbimizin tüm kahramanları ile Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

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SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU: Cumhuriyetimizin 101’inci yılında mazimizden aldığımız güçle, ecdadımızın emaneti Aziz Vatanımız için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde Sağlık alanında da dünyada öncü ve örnek bir ülke olma yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN: Bugün 101. yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin çatısı altında, Türkiye Yüzyılı’nın eşiğinde geleceğe umutla bakmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık ve onur mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğu gibi adaletin, özgürlüğün, demokrasinin ve ilerlemenin, dolayısıyla müreffeh yarınlarımızın teminatıdır. Bir asırdır olduğu gibi bugün de cumhuriyetimiz; köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak, millî ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen evlatlarımızın ellerinde yükselecektir.

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Eğitim ailesi olarak Türkiye Yüzyılı’nda millî bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek için ahlaklı, erdemli; milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilge nesilleri hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin Cumhuriyet tarihimiz için bir dönüm noktası olmasını umuyoruz. Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın birlik ve beraberliğimizi yüceltmesini, farkındalığımızı ve iştiyakımızı artırmasını diliyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm aziz şehitlerimizi hürmet ve şükranla yâd ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: Cumhuriyet, sadece dünü bugüne bağlayan gelip geçici bir sözleşme değildir. İster en narin bir çiçek, isterse de ölümsüz bir çınar olarak sıfatlandırılsın, Türklüğe yeni bir anlam katan, bölünmez ve bütünlüklü bir sorumluluk halidir. Cumhuriyet fikrini, keskin zekası, tükenmez azmi ve yılmaz kararlılığı ile bağımsızlık ülküsüyle ayrılmaz şekilde bir araya getiren ve onu bize armağan etmenin ötesinde, bize ebediyete kadar emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz' sözlerinin anlamı da buradadır. İYİ Parti olarak bu görev ve emanetin neferi, bu büyük ülkünün son nefesimize kadar takipçisiyiz. Yaşasın büyük Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.