Siyasilerden 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eğitim Yüzyılı olarak gördüğümüz Cumhuriyetimizin ikinci asrını inşa edecek en değerli sermayemiz, geleceğe yürüdüğümüz her adımda evlatlarımızın dünyasını aydınlatan öğretmenlerimizdir. Mensubu olmaktan onur duyduğum eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm öğretmenlerimize gayretleri, özverileri ve ülkemize kattıkları değer için teşekkür ediyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğrencilerin zihninde ve yüreğinde derin izler bırakan, onlara yol gösteren tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Bakan Tekin "Bir öğretmenin dokunduğu kalp, yıllar sonra bile parlamaya devam eder. Zaman gelip geçse de onların hatırası yeter. Tüm öğretmenlerinizin Öğretmenler Günü’nü kalpten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışan öğretmenlerimiz bilgiyi, değeri ve sorumluluğu gençlerimize aktaran en güçlü rehberlerimizdir." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Uraloğlu, mesajında, "Ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışan öğretmenlerimiz, bilgiyi, değeri ve sorumluluğu gençlerimize aktaran en güçlü rehberlerimizdir. Onların emeği ve gayretleriyle büyüyen nesiller, Türkiye'nin güçlü yürüyüşüne katkı sunmaktadır. Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyor, tüm öğretmenlerimize sağlık ve başarı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE YÜZYILI İDEALİMİZİN EN GÜÇLÜ MİMARLARIDIR"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Yurdumuzun dört bir yanında gönül vererek görev yapan öğretmenlerimiz, milletimizin istikbali, devletimizin kudreti ve Türkiye Yüzyılı idealimizin en güçlü mimarlarıdır." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Geleceğin teminatı olan evlatları ilim, irfan ve güzel ahlakla yoğuran, sabır, merhamet ve fedakarlıkla nesiller inşa eden tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularla tebrik ettiğini bildiren Bolat, "Yurdumuzun dört bir yanında gönül vererek görev yapan öğretmenlerimiz, milletimizin istikbali, devletimizin kudreti ve Türkiye Yüzyılı idealimizin en güçlü mimarlarıdır. Onlar sayesinde nesillerimiz değerlerine bağlı, özgüveni yüksek, ufku geniş bireyler olarak yetişmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenleri rahmet ve şükranla yad ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hayatta olan öğretmenlerimize sevdikleriyle beraber hayırlı, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum. Rabbim, ilim ve hikmet yolunda gayret gösteren, evlatlarımıza ışık olan tüm öğretmenlerimizin emeklerini zayi etmesin, gönüllerine güç, sabır ve feraset ihsan eylesin. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."

İBRAHİM KALIN: ÖĞRETMENLERİMİZE EN İÇTEN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Türkiye'nin yarınlarını ilim, irfan ve adanmışlıkla inşa eden, gençlerin kalplerini sevgi ve özveriyle dolduran değerli öğretmenlerin "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü tebrik eden Kalın, bir kalemi eline alıp bir yüreğe dokunan, bir fikri yeşerten her öğretmenin milletin hafızasını, vicdanını ve umudunu şekillendirdiğini vurguladı.

Öğretmenlerin rehberliğinin geleceğe uzanan yolda gençler için her zaman güvenilir bir pusula olduğunu aktaran Kalın, "Bu duygularla Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevini aşkla sürdüren tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLERİMİZE SAĞLIKLI, HUZURLU VE BEREKETLİ ÖMÜRLER DİLİYORUM"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Öğretmenler Gününü kutladı.

İşte Bakan Kacır'ın paylaşımı:

Bilgiyi hikmetle harmanlayıp evlatlarımızın zihnini ve kalbini şekillendiren, bilim ve teknoloji ile gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlayan kıymetli Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum.



Eğitimde yeniliğin, araştırmanın öncüleri olan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.



Ülkemize ve evlatlarımıza büyük bir özveriyle hizmet edip bugün emeklilik dönemini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyorum.



Şehit öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.

BAKAN YERLİKAYA'DAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımla öğretmenler gününü tebrik etti.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

Aydınlık yarınlarımızı inşa eden, ellerinde taşıdıkları eğitim meşalesiyle yolumuzu aydınlatan; bilgiyle, sabırla ve adanmışlıklarıyla gönüllere dokunan kıymetli öğretmenlerimiz…

Büyük ve Güçlü Türkiye yolunda, ülkemizin dört bir yanına umut ekiyorsunuz. Yetiştirdiğiniz her bir öğrenci ülkemizin en büyük gücü, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü harcıdır. Bu onurlu mesleği yerine getirdiğiniz için sizlere minnettarız.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum.