Siyasilerden 19 Mayıs mesajları: Gençlik varsa, gelecek var

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan milli mücadelemiz, bağımsız ve egemen Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan kutlu yürüyüşümüzün ilk adımı ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Yüzyıl önce yakılan o istiklal meşalesi, milletimizin azim ve kararlılığıyla emperyalist işgalleri püskürtmüş ve bağımsızlığımızın yolunu aydınlatmıştır. Bugün de hedefimiz; aklı hür, vicdanı hür TEKNOFEST kuşağımızla birlikte, tam bağımsız ve güçlü Türkiye idealini yarınlara taşımaktır. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü bir şekilde yanıyor. Bu asırlık emanetin sorumluluğunu gururla taşıyor, gençlerimizle birlikte geleceği inşa ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: O günün gençleri İstiklal mücadelesini omuzladı, inancı büyüttü, Cumhuriyet yolunu açtı. Bugünün gençleri sahada, laboratuvarda, sahnede, bağımsız teknolojilerin, göklerdeki istikbalin peşinde. Gençlik varsa gelecek var; o gelecekte Türkiye Yüzyılı var. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: İstiklal mücadelemizin ilk harcı, tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolunun ilk adımı... 19 Mayıs 1919’da Samsun’da tutuşan o mukaddes meşale; bugün Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Ecdadın canı pahasına bizlere emanet ettiği bu aziz vatanın huzuru, güvenliği ve bekası için; aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı milli şuurla çalışmayı sürdürüyoruz. Gençlerimizin azmi, milletimizin duası ve devletimizin güçlü iradesiyle; Türkiye’yi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, geleceğe duyduğu güvenin ve milletimizin yarınlarına olan sarsılmaz inancının en güçlü göstergesidir. Çünkü gençlik, bir ülkenin enerjisi, umudu, değişim gücü ve en kıymetli hazinesidir. 19 Mayıs 1919 tarihinin 107'nci yıl dönümünde Cumhuriyetimiz, köklerini milletimizin azim ve fedakarlığından alan gölgesi geleceğe uzanan güçlü bir çınara dönüşme yolunda kararlılıkla ilerlemektedir.

Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 19 Mayıs; milletimizin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu, umutla ve kararlılıkla geleceğe yürüdüğü tarihi bir başlangıçtır. 107 yıl önce yakılan o ilk kıvılcım, bugün gençlerimizin gözlerindeki umut ve azimle ülkemizin yarınlarını aydınlatmaya devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık ateşi, bugün gençlerimizin gözlerindeki ışıkla Türkiye Yüzyılı’nı aydınlatıyor. Tarımdan sanayiye, eğitimden spora her alanda hedeflerimize gençlerimizden aldığımız ilhamla yürüyor; güçlü Türkiye’nin yarınlarını onlarla birlikte inşa ediyoruz. Millî Mücadelemizin 107. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklâl kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 19 Mayıs 1919; aziz milletimizin esareti reddederek istiklal ve istikbal uğruna ayağa kalktığı, imanla, cesaretle ve fedakârlıkla yazılmış kutlu bir dirilişin başlangıcıdır. Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi; Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da canlarını bu vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetidir. Milletimiz o gün büyük bir inançla istiklal mücadelesi vermiş; bugün ise aynı ruhla savunmadan teknolojiye, üretimden ihracata, ticaretten sanayiye kadar her alanda güçlü ve büyük Türkiye idealine yürümektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; gençlerimizin azmi, milletimizin duası ve devletimizin kararlı iradesiyle ülkemizi her alanda daha ileri taşımaya devam ediyoruz. Bu vesileyle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve fedakâr gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 107 yıl önce Samsun’a çıkan irade, bugün milyonlarca gencimizin heyecanı, üretimi ve hayalleriyle güçlenerek yoluna devam ediyor. Biz de gençlerimizin hayallerine daha hızlı ulaşabildiği, Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir gelecek inşa etmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye’nin geleceği olan gençlerimize duyduğumuz bu güçlü inançla; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gönülden kutluyorum.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Cumhuriyet Ateşi sönmez! O ateş; gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır, bu toprağın bağrında yeniden parlar. Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar, gür alevler olarak yine dönecekler... 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.