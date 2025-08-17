Siyasilerden 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımları

Haberin Devamı

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi, büyüklüğü 7,4 olan, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkım yaratan Marmara Depremi'nde yakınlarını kaybeden ailelerin acıları tazeliğini koruyor.

Siyasilerin Marmara Depremi'nin 26'ncı yılına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımları şöyle:

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ:

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin acısı, aradan geçen onca yıla rağmen yüreklerimizde hâlâ taptaze. O kara günde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun, bir daha böyle acılar yaşatmasın.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde kaybettiğimiz canlarımızı hiç unutmuyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerine ve milletimize bir kere daha başsağlığı diliyoruz.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA:

Milletimizi derinden sarsan, binlerce canımızı bizden koparıp alan, büyük Marmara Depreminin üzerinden tam 26 yıl geçti… Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır diliyorum. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) : 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurularak farklı kurumlarda olan yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan düzenlemeler kapsamında, 15 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. AFAD, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN:

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde kaybettiğimiz canların acısı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala yüreklerimizde… Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle ve duayla yâd ediyorum. Rabb’im güzel ülkemizi her türlü felaketten korusun.