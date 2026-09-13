Siyasilerden 12 Eylül mesajları... Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzaktı

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Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

BİR DAHA İZİN VERMEYİZ

“12 Eylül Askeri Darbesi’nin 46’ncı yılında, o meşum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül’ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz.”

O KARANLIĞI UNUTMADIK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Toplumumuzun hafızasında derin yaralar açan 12 Eylül darbesinin üzerinden 46 yıl geçse de milli iradenin askıya alındığı ve temel hakların ağır şekilde tahrip edildiği o karanlık dönemin acılarını hiçbir zaman unutmadık. Cumhuriyet tarihimiz boyunca farklı biçimlerde ortaya çıkan darbeler ve vesayet girişimleri, milletimizin iradesine ve demokrasiye sahip çıkmasıyla her seferinde boşa çıkarılmıştır. 12 Eylül başta olmak üzere tüm darbelerin mağdurlarını saygıyla anıyor; hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”

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TARİHİMİZDE KARA BİR LEKE

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel: “12 Eylül 1980, tarihimizde kara bir lekedir. Yeni Parti bütün darbelere karşıdır. Adı, yöntemi, tarihi ne olursa olsun milletin iradesine uzanan her el kirlidir. Sandığın üstündeki her vesayeti sonuna kadar reddediyoruz.”

GENÇLERİMİZİN HAYATI KARARDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Milletin iradesine el koyan darbe yönetimi, Anayasa’yı askıya aldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kapattı, ülkenin kurucusu olan partimiz Cumhuriyet Halk Partisi de dahil olmak üzere siyasi partileri feshetti. Binlerce insan gözaltına alındı, tutuklandı, işkenceden geçirildi. Gençlerimizin hayatları karartıldı, idamlarla, baskılarla ve korkuyla bir toplum susturulmaya çalışıldı. 12 Eylül yalnızca bir hükümeti ya da siyasi partileri hedef alan bir müdahale değildi. 12 Eylül milletin egemenliğine, hukukun üstünlüğüne ve demokratik siyasete karşı yapılmış bir darbedir. Türkiye’nin geleceği, darbelerde değil, milletin özgür iradesinde ve demokratik Cumhuriyet’te olacaktır.”

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MİLLET VE DEVLET DÜŞMANI SALDIRI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli egemenliğin alanını genişletme kararlılığımız tamdır. Demokrasi mücadelemizde bedel ödeyen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız.”

MİLLET İRADESİ TÜM DARBELERDEN GÜÇLÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: “12 Eylül, millet iradesine düşürülmüş kara bir lekedir. Bu büyük milletin emekle, inançla ve fedakârlıkla yoğrulmuş iradesi, hiçbir darbenin ve hiçbir vesayetin gölgesinde kalmayacak kadar güçlüdür. 12 Eylül darbesi sonrasında yaşanan acı süreçte hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, millet iradesini hiçe sayan zihniyeti lanetliyorum. Allah, Türk milletine bir daha böylesi kara günler yaşatmasın.”