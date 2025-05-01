Siyasilerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı.

Cevdet Yılmaz, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Ülkemizin kalkınmasında, refahında ve güçlenmesinde en büyük paya sahip olan; emeğiyle, alın teriyle Türkiye’yi büyüten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle Gazi Meclisimizde düzenlenen “Emekçilerle Buluşma” programında işçi kardeşlerimizle bir araya geldik.

Çalışma hayatında ahengi ve iş birliğini sağlamayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeyi, en iyi şekilde üretmeyi, iktisadi gelişmeyi, hakça bölüşülen refahı ve sürdürülebilir ekonomik istikrarı bir ödev olarak göreceğiz.

Haberin Devamı

En kutsal varlığımız olan emeğin değerini artıracağız, adaleti sağlayacağız ve işçisiyle, işvereniyle güçlü bir Türkiye istikâmetinde hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.

Bugün Milletin Meclisinde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin şahsında 81 ilimizdeki tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, 1 Mayıs’ın barış ve kardeşliğin pekişmesine vesile olmasını diliyorum.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Emek en yüce değer, alın teri kutsaldır. Helal rızık peşinde koşarak ülkemizin büyümesine, kalkınmasına, gelişmesine önemli katkıda bulunan, emek veren, ter döken tüm işçi kardeşlerimizin ve çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.

1 Mayıs’ın bayram ve şölen havası içinde geçmesini; kardeşlik iklimimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, huzurumuzun artmasına vesile olmasını diliyorum. Emeğin ve emekçinin dayanışma günü kutlu olsun.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye Yüzyılı’nı emeği ve alın teri ile inşa eden tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Yükselen her bir yuvada binlerce mimarımızın, mühendisimizin, ustamızın alın teri var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Özverisi ve alın teriyle ülkemize değer katan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bizim Milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir.



Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakârlığın bir eseri olarak gelmiştir.



Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden tebrik ediyorum.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında 79 ilimizde 127 Açık Hava Toplantısı müracaatında bulunulmuş; bu müracaatların hepsine Mülki İdare Amirliklerimizce izin verilmiştir.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ülkemizin kalkınmasına emeği ve alın teriyle katkı sunan tüm vatandaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.

Başta kültür, sanat ve turizm alanında emek verenler olmak üzere, tüm çalışanlarımıza sağlık, huzur ve esenlik diliyorum.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Üretimden ihracata, ticaret zincirimizin her halkasına emek veren tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

Adil çalışma koşullarını, hakkaniyetli paylaşımı ve gelecek kuşaklara duyarlı sürdürülebilirliği esas alan bir ticaret ekosistemi için tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Alın teriyle atılan her adım, bu ülkenin yarınlarına atılan sağlam bir temel…

Haberin Devamı

Varlığıyla ülkemizi büyüten, her zorluğu birlikle aşan işçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Nice güzel yarınlara, el birliğiyle…

Gözden Kaçmasın 1 Mayıs için yoğun güvenlik önlemleri Haberi görüntüle

AK PARTİ'DEN 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEOLU PAYLAŞIM

AK Parti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla videolu kutlama mesajı paylaştı.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Taş üstüne taş koyan, alın teriyle hayatı omuzlayan, üretimiyle Türkiye'ye değer katan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

İşçileri ziyaretinden görüntülerine yer verilen videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözleri paylaşıldı:

Haberin Devamı

"İETT'de işçi olarak hayata başlamış ve cumhurbaşkanlığı görevine kadar gelmiş bir kardeşinizim. Ülkemizle birlikte tüm dünyada coşkuyla kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Bu vesileyle helal rızık peşinde koşan tüm işçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."