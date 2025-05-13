Siyasiler: Dönüm noktası

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Fevkalade önemli bir adım. Bu kararın alınmasının ardından atılması gereken pratik adımlar var, bunları takip edeceğiz.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye hedefi açısından önemli bir aşamadır. Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir. “Fesih” ve “silahları teslim etme” kararının PKK’nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapsayacak şekilde, somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Tarihi bir inisiyatif olan ‘Terörsüz Türkiye’, dar siyasi hesaplara, popülist söylemlere kurban edilmemelidir.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Milletimiz, terörden tamamen kurtulmak ve demokratik siyasetin zeminini güçlendirmek üzere yeni bir eşiğe gelmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Terörsüz Türkiye süreci ile ülkemiz, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır.