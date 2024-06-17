×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Bayramı#Bayram#Siyasi Parti
Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 09:27

Bugün siyasi partiler arasında bayramlaşma programı gerçekleşiyor. Sabah saatlerinde başlayan ziyaretler devam ediyor.

Haberin Devamı

CHP heyeti AK Parti'ye , AK Parti heyeti de CHP genel merkezine bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti heyeti daha sonra MHP ile bayramlaştı. MHP, AK Parti'den önce de DSP heyetini kabul etti.

AK Parti'ye yapılacak bayramlaşma ziyaretlerini CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, şu sözlerle anlattı:

AK Parti'yi ilk ziyaret edecek olan parti CHP olacak. Ardından MHP ağırlanacak. 8 parti ile bayramlaşılacak. Karşılama heyetine Belgin Uygur başkanlık ediyor. AK Parti'yi CHP, MHP, HÜDA PAR, YRP, BBP, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi ziyaret edecek. Öğle saatlerinde bayramlaşma son bulmuş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hem CHP lideri Özgür Özel'i telefonla arayarak bayramlaştı. Bugün de heyetler bayramlaşacak. Beklentimiz yeni anayasa ve ekonomi alanındaki gelişmeler.

Haberin Devamı

Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri

CNN TÜRK Paşa Alyurt ise CHP'deki bayramlaşma programını anlattı:

Kabul heyetinde Deniz Yücel ve Çiğdem Gegeoğlu, Yusuf Baştuğ yer alacak. İlk ziyaret AK Parti tarafından gerçekleşecek. Ardından DSP, Vatan, DEM, İYİ, BBP, Demokrat Parti CHP'ye bayramlaşma ziyareti gerçekleştirecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kurban Bayramı#Bayram#Siyasi Parti

BAKMADAN GEÇME!