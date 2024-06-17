Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri

Haberin Devamı

CHP heyeti AK Parti'ye , AK Parti heyeti de CHP genel merkezine bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti heyeti daha sonra MHP ile bayramlaştı. MHP, AK Parti'den önce de DSP heyetini kabul etti.

AK Parti'ye yapılacak bayramlaşma ziyaretlerini CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, şu sözlerle anlattı:

AK Parti'yi ilk ziyaret edecek olan parti CHP olacak. Ardından MHP ağırlanacak. 8 parti ile bayramlaşılacak. Karşılama heyetine Belgin Uygur başkanlık ediyor. AK Parti'yi CHP, MHP, HÜDA PAR, YRP, BBP, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi ziyaret edecek. Öğle saatlerinde bayramlaşma son bulmuş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hem CHP lideri Özgür Özel'i telefonla arayarak bayramlaştı. Bugün de heyetler bayramlaşacak. Beklentimiz yeni anayasa ve ekonomi alanındaki gelişmeler.

Haberin Devamı

CNN TÜRK Paşa Alyurt ise CHP'deki bayramlaşma programını anlattı:

Kabul heyetinde Deniz Yücel ve Çiğdem Gegeoğlu, Yusuf Baştuğ yer alacak. İlk ziyaret AK Parti tarafından gerçekleşecek. Ardından DSP, Vatan, DEM, İYİ, BBP, Demokrat Parti CHP'ye bayramlaşma ziyareti gerçekleştirecek.